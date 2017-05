Carga de refrigerante roubada em Guarulhos é recuperada em Itaquaquecetuba

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

A carga quase completa da Coca-Cola roubada nesta segunda-feira em Guarulhos por uma quadrilha foi recuperada, na tarde desta terça-feira (9), no Jardim Cristiane, durante a Operação da Polícia Civil, determinada pelo seccional Marcos Batalha, e coordenada pelo delegado titular Eliardo Amoroso, do 1º Distrito Policial, no Jardim Cayubi, das 16 às 19 horas. “O nosso objetivo é reduzir os crimes contra o patrimônio (furtos e roubos), especificamente roubos”, disse a autoridade. Ele explicou que “a carga roubada está avaliada em R$ 33mil”.

Na blitz, conforme afirmou Eliardo, foram mobilizados cerca de 20 viaturas e 35 policiais civis de Itaquá e de diversas unidades de Mogi das Cruzes e de outras unidades do Alto Tietê.

Para o delegado Eliardo Amoroso operações do gênero irão continuar, desta vez, foi promovida em bairros diferentes, todos localizados na jurisdição do 1º Distrito Policial. “As equipes verificaram a vida pregressa de dezenas de suspeitos, assim como foram vistoriados veículos e motocicletas”.

Ele autuou em flagrante, na noite desta segunda-feira, Maikon Michel Cristiano, de 29 anos, e Israel Alcides dos Reis, de 23 anos, e sindic um adolescentes, de 17 anos, por furto. Eles foram detidos Em Itaquá pelos policiais Ewerton Paiva e Emerson da Silva quando trocavam as placas do Fiat Siena DMY-1982, de Mogi das Cruzes, que haviam furtado segunda-feira, do comerciante Ezequiel Rodrigues.