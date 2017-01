Cardeal Odilo Scherer celebra missa no novo prédio da Faculdade Paulo XVI

QUADRO DESTAQUE

DANILO SANS

A Faculdade de Filosofia e Teologia Paulo VI, mantida pela Igreja Católica, espera ampliar o número de alunos neste início de ano letivo e se prepara para oferecer, em 2018, o curso de História. Nesta segunda-feira (30), a entidade inaugurou o prédio novo, no Mogilar, com a presença do arcebispo de São Paulo, cardeal Odilo Pedro Scherer, do arcebispo Emérito de São Paulo Cláudio Hummes, do bispo de Diocese de Mogi das Cruzes, dom Pedro Luiz Stringhini, além de outras autoridades políticas e católicas – o prefeito Marcus Melo (PSDB) e o chefe do Executivo de Suzano, Rodrigo Ashiushi (PR), também compareceram ao evento.

O prédio foi construído no mesmo terreno onde já funciona a Faculdade, na Avenida Francisco Rodrigues Filho, 248, no Mogilar. Conforme destaca o padre Claudio Delfino, diretor da faculdade, a sede abriga toda a estrutura da instituição, com 10 salas, sendo sete destinadas a aulas, além de espaço para diretoria, coordenação, professores, informática, biblioteca, secretaria entre outros.

O novo prédio chama atenção pela fachada inteira de vidro, com custo total de R$ 1,9 milhão. Segundo a Diocese, a intenção é atender melhor os alunos e ampliar o número de matriculados – até o final de 2016, eram 154 alunos; a expectativa é iniciar o ano letivo, na próxima segunda-feira, com 200 inscritos. Delfino lembra que as inscrições para o vestibular seguem até esta sexta-feira.

Uma missa de inauguração foi celebrada por dom Odilo, que destacou a importância da Faculdade na formação de padres e também da própria sociedade. “A Igreja não constitui uma faculdade apenas para competir com outras instituições de ensino, mas para cumprir a sua missão”, ressalta, acrescentando que muitos jovens continuam procurando os cursos pelo desejo de seguir a vida sacerdotal.

Cláudio Hummes é apontado como o principal articulador da eleição de Jorge Bergóglio a papa. O jesuíta argentino conta que escolheu o nome Francisco inspirado no colega brasileiro. Na cerimônia realizada ontem, Hummes destacou que a Faculdade de Filosofia e Teologia também tem no leigo seu público-alvo, mas segue como principal premissa a formação de novas lideranças católicas, com a missão de aproximar Igreja e sociedade.

O prefeito Marcus Melo destacou que a presença de fortes lideranças católicas ao evento, com dom Odilo Scherer, “engrandeceu” a inauguração do novo prédio da Faculdade. “A Cidade ganha muito com essa nova estrutura, bem como quem é ligado à Igreja Católica, seminaristas, além de todos que tenham vontade de aprender como cristãos”, ressalta. Para Ashiushi, o núcleo educacional também deve atender às demais cidades do Alto Tietê.

Humano

O arcebispo de São Paulo, cardeal Odilo Pedro Scherer, e o arcebispo emérito Cláudio Hummes pediram tratamento mais humanizado aos presos ao comentarem a crise penitenciária que tem se tornado mais evidente desde o início deste ano.

Para Hummes, uma das maiores autoridades católicas da América Latina, os problemas do sistema carcerário brasileiro são infindos, “não terminam”, e veem de longa data. “Certamente nós devemos muito àqueles que estão encarcerados, que estão pagando pelos seus crimes – segundo a sentença do juiz – mas que acabam pagando muito mais do que apenas com a perda da liberdade”, avalia.









O cardeal destaca que a Igreja Católica sempre se preocupou com a população carcerária. Para ele, a crise que se instalou nos últimos dias mostra um descaso que vai contra o que prega a fé cristã e os direitos humanos. “A Igreja Católica foi a entidade que mais se ocupou e mais vezes reclamou da situação dos presídios – e vai continuar gritando”, garante.

O discurso do arcebispo Odilo Scherer foi na mesma direção, destacando que a discussão sobre o problema penitenciário precisa ser aprofundada para não gerar opiniões precipitadas. “Essa é uma questão complexa, porque muitas pessoas interpretam que a Igreja defende o criminoso contra o inocente. Não se trata disso. Se trata, sim, de zelar para que quem está encarcerado tenha o respeito à dignidade humana, que a justiça seja feita e que não demore muito para julgar os casos”, avalia. Para Scherer, “a justiça retardada é a justiça negada”.

Scherer destaca ainda que a superlotação e o tratamento dispensado aos presos retiram dessas pessoas o direito à dignidade humana. “Talvez alguém diga: ‘Mas cometeram crimes, são criminosos, malfeitores e merecem isso’. A gente precisa pensar que, se cometeram crimes, naturalmente devem pagar diante da lei humana, e responder também diante de Deus. Mas, a sociedade não pode se igualar ao criminoso; ela precisa manter sua dignidade, para não tratar o criminoso como criminosa. Ela tem que manter um trato de dignidade para com todos, também com quem cometeu crime”, finaliza.

A Pastoral Carcerária Nacional tem forte atuação em penitenciárias brasileiras e afirma, em nota, que a única saída para a “barbárie prisional” é uma política clara e substancial de redução da população prisional, “conforme articulado na Agenda Nacional pelo Desencarceramento”. O texto diz que a entidade reforma seu compromisso com a realização “do sonho de Deus” por “um mundo sem qualquer forma de cárcere”.