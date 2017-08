Capivara é resgatada ferida na Avenida João XXIII, em Mogi

Cidades

ELIANE JOSÉ

Com uma grande e grave lesão no dorso, um capivara foi socorrida ontem pelo Centro de Controle de Zoonoses, em César de Souza, pela equipe do veterinário Eduardo Sigahi. O setor foi acionado por populares, que encontraram o animal caído na Avenida João XXIII. Ele tinha ferimentos, provavelmente causados durante um embate com outro animal.

Bandos de capivaras são encontrados com facilidade no entorno da várzea do Rio Tietê, em diversos bairros da Cidade.

Em casos como esse, o correto é mesmo acionar o Centro de Controle de Zoonoses (telefone 4792-8585) ou a Polícia Ambiental, a quem cabe avaliar o estado de saúde da espécie. Após a recuperação, a capivara será solta novamente na natureza. O caso volta a alertar para a necessidade de Mogi das Cruzes contar com um Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) para melhorar atendimentos como o de ontem.