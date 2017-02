Cantora Mirian Ramos apresenta ‘Renascendo’ no Casarão da Mariquinha

Caderno A - Capa

LUCAS MELONI

De volta aos palcos depois de dois anos afastada por problemas de saúde, a cantora Mirian Ramos apresenta o show “Renascendo” no Casarão da Mariquinha neste sábado (4), a partir das 20 horas, na companhia de alguns artistas de Mogi das Cruzes. No repertório, 16 músicas do gênero popular e do cancioneiro nacional, além de obras de autores locais. Os ingressos custam R$ 10,00.

Em meados de 2015, Mirian precisou operar porque teve um diagnóstico de bridas, uma obstrução intestinal. Ela passou por quatro cirurgias e um longo período de descanso. Superadas as adversidades, ela decidiu levar ao Casarão um show com músicas que representam sua autoestima e afeto à cultura brasileira. O nome não poderia ser mais apropriado: “Recomeço”. É quase o renascimento da artista e a ideia dela é dividir momentos felizes pós-recuperação com o público.

“O repertório é muito variado, com músicas de Almir Sater, Ceumar e Chico César, além de compositores locais como Meyson e Déo Miranda. É um recomeço para mim, depois de dois anos afastada, e, por isso, o show merecia este nome. É um momento de alegria e reflexão”, afirmou a O Diário.

Algumas dessas músicas já tinham sido cantadas pela artista numa rápida apresentação no Galpão Arthur Netto, no Jardim Santista, em novembro passado. Neste show ela terá a companhia de Aline Chiaradia.

Natural de Delmiro Goveia, cidade a 300 quilômetros de Maceió, capital alagoana, chegou a Mogi das Cruzes em 1972 em busca de oportunidades melhores. Ela começou a cantar aos 16 anos e sempre se mostrou à vontade com a música de raiz, a brasileira por essência. Hoje, aos 64, ela recomeça a carreira com a certeza de dias melhores e na busca pela valorização dos artistas locais.

Os ingressos estão à venda no Casarão. A apresentação tem início às 20 horas deste sábado. O endereço é Rua Alfredo Cardoso, 2, próximo ao Largo Bom Jesus, na região central de Mogi das Cruzes.