Candidatos recebem novos apoios

Comentários (0) Cidades, Eleições Like

CÍCERO GOMES e

ELIANE JOSÉ

A duas semanas das eleições, os candidatos a prefeito de Mogi das Cruzes recebem apoios e ampliam a agenda de visitas a bairros e entidades. Ontem, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, esteve na Cidade, onde visitou o comitê do candidato tucano Marcus Melo (PSDB), no Jardim Vitória, e a sede da TV Diário, em César de Souza (leia mais na matéria abaixo). Já o candidato Luiz Carlos Gondim Teixeira (SD) cumpriu agenda de visitas a bairros e entidades.

Indagado sobre o futuro político do Brasil, agora com o presidente Michel Temer oficializado no Palácio do Planalto, o ministro vê a situação com otimismo. “Estabilizada a crise política, acredito que o cenário de incertezas seja uma página virada. O governo agora precisa se dedicar à aprovação das reformas fiscal, administrativa, previdenciária e política. Sinto que podemos contar com o apoio da sociedade neste sentido e certamente é o que há de mais importante a ser feito a partir de agora”.

Em relação ao investimento da pasta para o país, ele adianta que é necessário trazer mais recursos públicos e parcerias. “Nenhum país conseguiu se recuperar de uma crise sem investir em inovação e pesquisa”. Para a região, ele garantiu apoio ao polo de tecnologia proposto pelo candidato do PSDB, semelhante ao Porto Digital que existe em Recife. “Esse tema, inclusive, já foi discutido com o Marcus”.

Na reta final da campanha, ao conversar com a população, o candidato Marcus Melo resume suas intenções numa palavra: continuidade. “As pessoas reconhecem que a administração do prefeito Marco Bertaiolli, da qual eu faço parte, está no caminho certo, e pedem para que os serviços continuem funcionando. A saúde de Mogi funciona, a educação funciona, e o grande desafio é manter tudo funcionando”.

Já o candidato Gondim disse que segue com a campanha dentro de seus limites financeiros. “É a luta com o ‘Saruê’”, disse, fazendo uma comparação com o personagem da nova global Velho Chico. “Nós somos do povo, e eles os coronéis, os donos da Cidade”, alfineta, contando que, nos próximos dias, seguirá uma intensa agenda de visitas.

Nesses encontros com a população, Gondim afirma que ouvido cobranças, “sobre o que foi prometido em 2012 e não foi cumprido”. Entre elas, acrescenta, “o que mais chama a atenção são as vagas de creches prometidas para o Quatinga, Guanabara, distritos carentes de recursos. Também reclamam do esgoto feito às pressas, no Botujuru, e da alta taxa de esgoto, cobrada na conta de água. As pessoas dizem: a taxa é cobrada, mas o esgoto vai para o Rio Tietê, polui o rio”.

Nessa semana, o destaque da campanha dele foi a presença do bispo diocesano, dom Pedro Luiz Stringhini, no horário eleitoral gratuito. “O bispo quis gravar sobre a luta pela ecologia, que também é uma luta minha, em toda a minha história. Temos desenvolvido um projeto de plantio de mudas para o reflorestamento de áreas como o entorno da Capela de Santo Alberto e da Fazenda Tabor. Ele aceitou a nossa ideia porque sabe que sou um defensor da ecologia”.

Nos próximos dias, Gondim deverá recepcionar o deputado federal Paulinho da Força, que virá a Mogi para apoiá-lo.

O candidato Nelson Pedro Miguel, do PMN, circulou ontem por regiões como o Centro, Ponte Grande e a Vila Natal. Nessas andanças, Miguel Bombeiro anda trajado a caráter. Ele possui uma empresa de treinamento de seguranças e de bombeiros civis no centro da Capital, e uma filial em Mogi. Daí o apelido.

Segundo o candidato, nos últimos dias, ele tem atendido apenas a solicitações de visitas. “Não faço mais agenda, as pessoas me pedem para eu ir até a casa delas, e eu vou. Todos querem me conhecer”.

No contato com o eleitor, ele destaca percepções sobre falhas a serem corrigidas pelo próximo prefeito, como a redução da espera por exames médicos, às vezes, “sete, oito meses” e a demora por consultas nos postos de saúde. Outro quesito é a segurança pública. “Antes, só os bairros eram inseguros. Agora, não, o Centro também está desprotegido, principalmente depois das 23 horas”, disse.





Ministro visita a TV Diário

O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, esteve ontem na sede da TV Diário, em César de Souza. Ele foi recebido pelo diretor-superintendente Tulio da San Biagio, e o diretor de Operações, Renato Concenza. E estava acompanhado do prefeito Marco Bertaiolli. Kassab destacou as modernas instalações da afiliada da Rede Globo. “A TV Diário é um veículo de excelência em comunicação, que nós já conhecíamos, e nos colocamos à disposição para fortalecê-la como um instrumento de informação e de prestação de serviços, que ela já executa, finalizou o ministro”. (C.G.)