Candidatos a vice-prefeito falam dos planos para Mogi

Melhorias nas áreas de segurança, saneamento básico, saúde, mobilidade urbana, educação, além da criação de políticas públicas em diversas áreas, com foco no social, fazem parte das propostas dos pleiteantes ao cargo nas eleições do próximo mês. O Diário apresenta hoje os projetos dos três concorrentes: Dieharth Diego Aparecido, que disputa ao lado de Miguel Bombeiro, ambos do PMN; Juliano Abe (PSD), chapa da situação, encabeçada por Marcus Melo (PSDB); e Marcelo Braz (PTB), da coligação que tem à frente o prefeiturável Luiz Carlos Gondim Teixeira (SD)

Apesar de estreante na política, o comerciante Dieharth Diego Aparecido (PMN), de 32 anos, vice do candidato a prefeito Nelson Pedro Miguel, o Miguel Bombeiro, do mesmo partido, já realiza, há 12 anos, um trabalho que ele mesmo classifica como “de utilidade pública”. Atualmente, ele é o administrador de uma das páginas destinadas a debater a Cidade – no Facebook – com o maior número de participantes, a Mogi Interativa, que reúne mais de 36 mil inscritos.





Casado com a autônoma Sheila Lima Aparecido, de 37 anos, e pai da Julia, de 10, ele começou a atuar com o público – e os possíveis eleitores – por meio das redes sociais. “Eu trabalho com a população, cobrando o poder público de melhorias nos bairros. Como eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo, as pessoas me mandavam os problemas e eu os encaminhava à Prefeitura”, conta.

Ele diz que quer ajudar a administrar Mogi das Cruzes com a visão de quem, como grande parte da população, utiliza serviços públicos. “Imagina um vice-prefeito que anda de ônibus, que se trata pelo SUS [Sistema Único de Saúde]. Eu cobraria melhorias”, completa.

Qual o papel do vice-prefeito?

Ele precisa apoiar as ações e ter a mesma visão do prefeito.

Como seria a sua atuação como vice?

Eu seria um vice-prefeito que trabalha de bairro a bairro. Seria ativo, não ficaria atrás de uma mesa. Imagina você que anda de ônibus, que usa o SUS. Eu teria a visão de quem usa esses serviços.

Na sua avaliação, quais são as principais necessidades de Mogi das Cruzes em termos de políticas públicas?

Mogi é uma cidade muito carente de creches. Eu percebi isso porque estou nas ruas e, durante esses quatro últimos anos, as pessoas vêm pedindo por mais creches. Além disso, é preciso que a Prefeitura cobre de autarquias, como o Semae [Serviço Municipal de Águas e Esgotos], do qual o Marcus Melo [candidato a prefeito pelo PSDB] foi o responsável, que tape os buracos abertos nas ruas. Isso é algo que já acontece na Capital e em outras cidades. Se o órgão abriu um buraco, a Prefeitura precisa obrigá-lo a fechar dentro de 48 anos.

E quais são as obras necessárias?

É preciso que todas as obras iniciadas sejam terminadas. Não posso dizer sobre uma nova obra específica, porque isso requer uma análise completa. Ainda mais em época de crise, não podemos nos comprometer com gastos sem um estudo aprofundado.

Na sua avaliação, quais são as principais qualidades da gestão atual?

A principal qualidade foi ter começado a obra dos túneis da Sacadura Cabral. É algo que vai facilitar para todos que ficam travados com o carro no Centro.

Quais são as principais deficiências?

Eu daria uma nota 7 à gestão do Marco Bertaiolli (PSD). Eu eliminaria o grande número de praças que ele criou. Também eliminaria esse novo Parque [da Cidade, em construção no Parque Santana], porque ele faz um novo e abandona os que estão prontos. Além disso, eu acho que ele errou, no final do mandato, ao fazer várias inaugurações com o objetivo de passar o bastão para o sucessor.

Quais são principais propostas para:

Segurança

Deixar a Guarda Municipal mais atuando nos bairros.

Saúde

A volta da Unidade Básica de Saúde (UBS) 24 horas de César de Souza, a abertura de mais maternidades e a melhoria na infraestrutura dos postos existentes. A ideia é que exista um posto 24 horas em praticamente todos os bairros da Cidade.

Educação

Mais creches e escolas. Eu continuaria o que já está sendo feito.

Mobilidade

Este é o pior setor de Mogi desde que eu nasci, em 1983. Mogi deve ter mais ônibus e eles precisam ter cobradores. Se Mogi quer cobrar o preço da passagem da Capital, tem que oferecer a mesma qualidade, com ar-condicionado e wi-fi nos ônibus.





Qual a sua opinião sobre o processo de impeachment, no qual o vice-presidente da República, Michel Temer, assumiu o lugar da Dilma?

Eu sou totalmente favorável a todo o processo. E diria isso mesmo se eu fosse do PT. Sou a favor porque houve crime de responsabilidade. Também concordo com o fato dela não ter perdido os direitos políticos.

Após ter sido eleito como o vereador mais votado da história de Mogi das Cruzes, com 5.923 votos, Juliano Abe (PSD), de 38 anos, tenta a vaga de vice prefeito na chapa encabeçada por Marcus Melo (PSDB). O sobrenome de Juliano já é bastante conhecido na política mogiana por conta do pai dele, Junji Abe, ex-prefeito por dois mandatos e ex-deputado federal.

Juliano é mogiano, advogado, pós-graduado em Direito Ambiental pela Universidade de São Paulo (USP) e especializado em Gestão Ambiental. Foi professor universitário na Fundação Armando Álvares Penteado (Faap) e na Universidade Braz Cubas (UBC). Paralelamente ao trabalho no Legislativo, ele atua como consultor em meio ambiente.

Na Câmara, preside as comissões de Justiça e Redação e de Urbanismo e Meio Ambiente. No passado, já presidiu as comissões especiais dos Resíduos Sólidos Domiciliares, da Água e da Mogi mais Verde.

O candidato a vice-prefeito é morador da Vila Lavínia, casado com Renata Sasaki, tem 5 filhos, sendo “dois de coração”, conforme conta.



Qual o papel do vice-prefeito?

Do ponto de vista institucional o papel do vice-prefeito é substituir o prefeito sempre quando necessário e representá-lo em situações em que ele se fizer ausente. Mas mais do que isso, vou colaborar com a gestão da Cidade ouvindo os cidadãos e acompanhando de perto os trabalhos realizados, sempre visando o cumprimento do Plano de Governo elaborado em conjunto com a população.

Como será sua atuação como vice?

Pretendo focar minha atuação na união de esforços, somar e auxiliar o prefeito. Caminho e caminharei sempre ao lado do Marcus Melo.

Na sua avaliação, quais são as principais necessidades de Mogi das Cruzes em políticas públicas?

No campo da segurança precisamos acelerar, implantando ações que garantam, por exemplo, as medidas protetivas concedidas às mulheres vítimas de violência. A atuação da nossa Guarda Municipal em complemento às ações realizadas pelas polícias Civil e Militar deverá ser incrementada nos próximos anos, com foco na prevenção, junto às escolas, para evitar que nossos jovens tenham acesso às drogas, e na zona rural, que vem sendo alvo de furtos e roubos ultimamente.

E quais são as obras necessárias?

À frente da Prefeitura, nós vamos acelerar e concluir as obras da Praça Sacadura Cabral. Isso vai melhorar – e muito – a mobilidade urbana da nossa Cidade. Em paralelo a isso, defendo a implementação de obras estruturais de saneamento básico, esgoto tratado, água potável e drenagem pluvial, pois aliamos não só a preservação de rios e córregos, mas principalmente saúde pública e a qualidade de vida do cidadão.

Na sua avaliação, quais são as principais qualidades da gestão atual?

A atual gestão faz parte de um planejamento de governo que se iniciou em 2001, com o prefeito Junji Abe. De lá para cá, o que observamos são ações em sequência, sempre com inovação, que têm começo, meio e fim, com projetos que mudaram a vida do mogiano para melhor.

Quais são as principais deficiências?

Temos áreas em que ainda é preciso avançar, principalmente em casos pontuais em que a Prefeitura não atua sozinha, mas depende dos governos Estadual e Federal.

Quais são principais propostas para:

Segurança

Fortalecer a Operação Delegada, ampliar o monitoramento por câmeras e criar a Ronda Escolar da Guarda Municipal.

Saúde

Manter tudo o que já existe funcionando direito e atendendo bem a população. Concluir e colocar para funcionar a Clínica de Reabilitação e Fisioterapia e implantar um Hospital Dia para realizar pequenas cirurgias na Unica de Jundiapeba

Educação

Acelerar o Programa de Expansão de Creches, ampliar o período integral e garantir a qualidade do ensino e da merenda.

Mobilidade

Trabalhar para manter toda a frota moderna e acessível, ampliar o número de linhas e criar itinerários quando necessário.

Qual a sua opinião sobre o processo de impeachment, no qual o vice-presidente da República, Michel Temer, assumiu o lugar da Dilma?

O processo seguiu o rito legal atendendo aos ditames da Constituição Federal e as normas infraconstitucionais, portanto, concordo com o impedimento da agora ex-presidenta que cometeu atos que são caracterizados como crimes de responsabilidade, apenados com a perda do mandato.

Marcelo Braz (PTB) é advogado, tem 45 anos, e estreia na disputa eleitoral concorrendo a vice do candidato a prefeito Luiz Carlos Gondim (SD).

Ele diz que nunca tinha pensado em entrar na política, até acompanhar os atos de 2013, quando a população foi às ruas exigindo mudanças. “Isso começou a despertar em mim algumas reflexões sobre a necessidade de fazer algo para ajudar nessa mudança”, conta.

O advogado se orgulha em dizer que começou a trabalhar aos 14 anos, na empresa NGK do Brasil, graças ao curso de mecânica geral que fazia, na época, no Senai. Ele iniciou na advocacia aos 26 anos e abriu o primeiro escritório “em uma sala acanhada”, em Braz Cubas.

Posteriormente, se mudou para uma sala maior, no mesmo Distrito e, com o fechamento da Vara Distrital de Braz Cubas, acabou mudando o endereço profissional para o Centro de Mogi das Cruzes.

Marcelo é casado há 19 anos com Sueli Moraes Braz, com quem tem duas filhas. É natural de Taubaté, mas está em Mogi das Cruzes desde os 7 anos de idade. Atualmente, mora na Vila Sud Menuci.

Qual o papel do vice-prefeito?

Trabalhar junto ao prefeito de maneira efetiva, participar da administração e ajudar a tomar decisões importantes para o Município.

Como será sua atuação como vice?

Para aceitar o convite estive reunido por algumas vezes com o Gondim. O entendimento foi que nossa proposta seria a de um mandato participativo, com o vice mais próximo da população, ouvindo as reivindicações das pessoas, dos representantes de bairros, das associações, e levando ao prefeito os anseios da população.

Na sua avaliação, quais são as principais necessidades de Mogi das Cruzes em políticas públicas?

É preciso rever as políticas públicas em todos os setores, com o planejamento de ações em diversas áreas como a segurança pública, saneamento, infraestrutura e especialmente na questão social. Precisamos desenvolver projetos que melhorem a qualidade de vida da população e funcionem como instrumentos de transformação social, além de ampliar o número de Cras e Creas. Temos que dar atenção especial para a questão do saneamento básico por estar diretamente ligado à saúde pública, melhorar a segurança do Município e especialmente nos bairros e distritos, onde impera a sensação de insegurança.

E quais são as obras necessárias?

Antes de qualquer coisa, pretendemos fazer um amplo balanço sobre todas as obras em andamento e manter aquelas que são de interesse do Município. Vamos concluir as obras iniciadas, como a da passagem subterrânea e também da Avenida das Orquídeas. Nosso objetivo é planejar a conclusão da Perimetral e de um viaduto interligando as ruas Gaspar Conqueiro e Doutor Deodato Wertheimer. Construir passagens em desnível em todos os cruzamentos da linha férrea.

Na sua avaliação, quais são as principais qualidades da atual gestão?

Construção de creches com o dinheiro do Governo Federal e marketing.

Quais são as principais deficiências?

Falta de políticas públicas na área social, além de problemas na saúde, segurança, assistência social, mobilidade urbana, saneamento básico e falta de atenção aos bairros.

Quais são principais propostas para:

Segurança

Aumentar o efetivo da Guarda Municipal e distribuí-la em bases pelo Município, além de ampliar o atual sistema de monitoramento por vídeo.

Saúde

Criação de uma maternidade pública e de um ambulatório médico municipal de especialidades.

Educação

Ampliação do número de creches e de escolas em tempo integral, além de aperfeiçoar a infraestrutura física e tecnológica das escolas.

Mobilidade

Implantar corredores de ônibus exclusivos nos horários de pico e viabilizar estudo para integrar o ônibus aos trens da CPTM, além de aumentar o tempo de integração.

Qual a sua opinião sobre o processo de impeachment, no qual o vice-presidente da República, Michel Temer, assumiu o lugar da Dilma?

O impeachment já era esperado por conta das denúncias de corrupção e da grave crise econômica que se instalaram no Brasil. Mas, agora que a decisão foi tomada, temos que retomar o caminho para o desenvolvimento e estimular a geração de empregos no País.