Candidatos a Prefeito já gastaram R$ 688 mil

SILVIA CHIMELLO

Muito diferente de campanhas anteriores, neste ano, Mogi das Cruzes vive uma espécie de calmaria às vésperas das eleições municipais, com três candidatos a prefeito e mais de 350 pleiteantes ao cargo de vereador. Não se ouve carros de som e nem há santinhos espalhados na Cidade, apenas equipes reduzidas com bandeiras em pontos estratégicos do Centro. O cenário só muda com as caminhadas para o corpo a corpo com os eleitores.

Proibidos de receber doação empresarial, os políticos precisam ter jogo de cintura para divulgar as candidaturas porque, além do período reduzido para o trabalho, a nova legislação eleitoral restringe as propagandas e o número de cabos eleitorais para ajudar na busca de votos. A doação de empresas, vetada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sempre foi o que sustentava as receitas dos candidatos. Agora, estão autorizadas as doações de pessoas físicas e do partido político, além do uso de verbas do próprio candidato para a campanha.





Outras regras também foram alteradas, como a restrição à colocação de cavaletes e pinturas em muros. O limite de contratação de funcionários no Município é de 567 para os candidatos a prefeito e 284 para os pleiteantes a vereador.

O prefeiturável Marcus Melo (PSDB) afirma que as restrições não representam problemas. “A legislação tornou as campanhas mais enxutas, porém mais criativas. Não há grandes dificuldades na execução da campanha com as novas regras, porque existe todo um respaldo jurídico que norteia o trabalho”, explica.

Os gastos com as campanhas foram estipulados pela Justiça Eleitoral e, em Mogi, o máximo autorizado é de R$ 1.523.955,65, sendo que os candidatos são obrigados a fazer prestação de contas parcial até o próximo dia 14 e outra após as eleições. Todas as informações, inclusive sobre receita e despesas, estão disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Até o momento, o total de recursos recebidos por Melo é de R$ 425.950,01, sendo R$ 180 mil por meio de doações feitas à campanha pelo próprio prefeiturável. O vice na chapa, Juliano Abe (PSD), fez uma doação de R$ R$ 96.850,00 e o PSD contribuiu com R$ 36,1 mil. O restante correspondem a doações por parte de pessoas físicas, que contribuíram com R$ 113.000,01.

A maioria dos gastos é com gráfica, material de divulgação, produção de programas políticos para rádio e televisão, marketing e internet. Até o momento são mais de R$ 240 mil em despesas pagas e há ainda R$ 610 mil em despesas contratadas.

O candidato a prefeito Luiz Carlos Gondim Teixeira (SD) acredita que as campanhas reduzidas acabam ajudando as pessoas que já têm um trabalho realizado na política. O prefeiturável, que já foi três vezes vereador de Mogi e cumpre o quinto mandato como deputado estadual, conta que não enfrenta problemas para se adaptar ao novo formato de eleição, porque sempre fez campanhas com poucos recursos.

“O político que já tem história e nome na Cidade enfrenta menos problema”, analisou Gondim. “As minhas campanhas sempre foram com poucos recursos. Faço muitas reuniões e corpo a corpo, porque o que importa é conseguir uma proximidade com a população para apresentar as propostas de governo”, frisou, afirmando que reforçará o contato com os eleitores nos próximos dias e deve realizar eventos para arrecadar fundos para a campanha.

Gondim conseguiu, até o momento, uma receita de R$ 70 mil, montante doado por ele mesmo à campanha. Ele tem R$ 78 mil de despesas contratadas com gráfica para confecção de material de divulgação.

O candidato Miguel Bombeiro (PMN), por sua vez, não tem receita e nem despesa, não registrou doação e nem apresentou gasto até o momento. “As regras não afetam porque não temos dinheiro para a campanha. Somos o partido do tostão contra o milhão. O partido está sem recursos, não ajudou em nada e mesmo assim estamos conseguindo levar a campanha adiante. Já sabíamos disso, nos planejamos para fazer a campanha sem recurso e está dando certo”, argumenta.

Políticos apostam no corpo a corpo

Com tantas proibições e restrições da nova legislação eleitoral que disciplina as eleições do próximo dia 2 de outubro, só restam aos candidatos aproveitar essas últimas semanas para investir no corpo a corpo e intensificar a caçada por votos na Cidade. Ontem, os três postulantes ao cargo de prefeito de Mogi fizeram caminhadas para conversar com eleitores.

O candidato da aliança ‘Mogi de Todos Nós’, Marcus Melo (PSDB), realizou duas caminhadas nesta sexta-feira. Na hora do almoço, ele esteve na Rua Professor Flaviano de Melo, próximo ao Terminal Central e do restaurante popular Bom Prato. À tarde, passou pela Dr. Deodato Wertheimer e pela Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco. Ele afirma que a população o recebe “com palavras de apoio e incentivo”.

A agenda do candidato da coligação ‘Mogi Pode Mais’, Luiz Carlos Gondim (SD), começou a manhã com uma reunião na 17ª Subseção da OAB-Mogi para assinatura de carta compromisso pela ética na política. À tarde fez caminhada pelas ruas Claudio Manoel da Costa e Desidério Jorge, na Vila Natal. “O acolhimento e a receptividade por parte da população são muito positivos”, comenta.





Nelson Pedro Miguel, o Miguel Bombeiro, prefeiturável do PMN, caminhou na região central de Jundiapeba e por vários outros locais. Ele disse que visita uma média de 10 bairros por dia. “A população tem me recebido muito bem em todos os locais, com portas abertas”, destaca.