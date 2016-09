Candidatos a Prefeito apresentam propostas para Mogi

Comentários (0) QUADRO DESTAQUE Like

A menos de um mês para as eleições municipais de 2 de outubro, O Diário prossegue com a série que mostra a Cidade desejada pelos mogianos. Nesta edição, são os próprios candidatos ao comando de Mogi das Cruzes nos próximos quatro anos é que apresentam as propostas para seis temas pontuais definidos pelo jornal. São assuntos e situações que afetam a vida da população mogiana como a questão envolvendo moradores de rua, a degradação de alguns espaços públicos, a preservação de patrimônio histórico e ainda o desperdício de água e acessos comprometidos por ponte precária.

Qual a proposta para reduzir a perda de água hoje estimada em 45% na Cidade?

Luiz Carlos Gondim

Investir em novas tecnologias, fazer uma revisão operacional na rede existente e capacitar os recursos humanos para melhorar os serviços. A taxa de desperdício de água no Município, perto de 50%, é alarmante. Acredito que embora as perdas possam refletir um problema de engenharia, a situação pode mudar com um bom gerenciamento. Meu objetivo, além dos investimentos em obras de ampliação da oferta, é de melhorar a tecnologia e fazer um amplo estudo técnico para detectar os principais gargalos. Vamos adotar gestão mais eficiente e atrelar a isso várias formas de se combater as perdas que ocorrem nas tubulações. A qualidade dos materiais e equipamentos, o trabalho de manutenção e qualificação da mão de obra são algumas das medidas para garantir a eficiência na distribuição.

Marcus Melo

É importante lembrar que em 2009 a perda de água do Semae chegava perto de 65% e hoje foi reduzida para 45%, mas ainda precisa melhorar bastante. Para isso, é necessário dar continuidade a ações que eu tive a oportunidade de implantar quando trabalhei no Semae, todas previstas no Plano Diretor de Abastecimento, elaborado no primeiro mandato do prefeito Bertaiolli. Entre elas, destacam-se o combate às ligações clandestinas, a substituição das antigas redes de ferro, que ainda levam água para muitas regiões, por novas tubulações, continuar realizando a “setorização das redes”, que é a subdivisão de grandes redes em sistemas menores, o que facilita a manutenção e a identificação de vazamentos, além de ampliar as equipes de manutenção. Aqui, vale uma ressalva. Em 2009, o prazo médio para atender as solicitações de reparos em vazamentos chegava próximo a 30 dias. Hoje, 90% dos reparos são efetuados em até 24 horas. Estamos no caminho certo, e a nossa meta é melhorar ainda mais estes números.

Miguel Bombeiro

Otimizar o sistema, modernizando a rede e mantendo uma manutenção preventiva eficiente.

Como solucionar o problema da crescente população de moradores de rua?

Luiz Carlos Gondim

O surgimento da população em situação de rua é um dos reflexos da exclusão social, que atinge pessoas que não se enquadram no atual modelo econômico. Esse é um problema que temos na Cidade, portanto, parcerias com os segmentos empresariais, poder público, entidades assistenciais, igrejas, defensores dos direitos humanos e a sociedade civil são importantíssimas para ameniza isso. Ninguém escolhe morar debaixo das marquises ou dormir nos bancos das praças. A Prefeitura tem o dever de zelar por essas pessoas e tratá-las com dignidade, respeitando a história de vida de cada uma, e procurando auxiliá-las a sair das ruas. Mogi conta com a Casa de Passagem, Acolhimento Institucional, Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (POP) e equipe de abordagem social. O que pode ser feito é a criação de mais projetos e programas no próprio Centro POP, um equipamento de proteção social composto por uma equipe de assistentes sociais, psicólogos, agentes sociais e auxiliares.

Marcus Melo

Essa é uma situação que atinge todas as cidades, mas Mogi tem uma condição diferenciada por causa das estações de trem. A Prefeitura faz o acompanhamento desses moradores, sabe quantos são, quem são, de onde vêm e porque estão nas ruas. Para isso, ampliou o quadro de assistentes sociais. Em 2009 eram duas profissionais, hoje são 40. A abordagem é diária, com técnicos fazendo um trabalho de convencimento, para que essas pessoas aceitem ser conduzidas para abrigos e tratamento médico e psicológico, pois muitas têm problemas com álcool e drogas. Hoje, são 170 vagas em abrigos, suficientes para a demanda. Minha proposta é ampliar o atendimento aos dependentes químicos, desenvolver trabalhos que resgatem o vínculo familiar dessas pessoas, pois a meta é fazer com que elas retornem ao seio da família. Vamos fortalecer iniciativas como o Proerd, que previne o envolvimento de crianças e jovens com o álcool e as drogas. Meu compromisso é com as pessoas, principalmente com aquelas que mais precisam.

Miguel Bombeiro

A solução é garantir emprego. Farei usina de asfalto e também uma usina de lixo limpo. Investirei na preparação de guias turísticos, cadastrados na assistência social para identificar os mogianos e apoiarei o terceiro setor, que já investe em unidade de tratamento e recuperação.

O que fazer para solucionar os problemas da ponte da Volta Fria?

Luiz Carlos Gondim

A ponte que liga os bairros da Volta Fria e Rio Abaixo ao Distrito de Jundiapeba está parcialmente interditada há mais de dois anos, com a proibição de tráfego de ônibus e caminhões por questão de segurança, já que o equipamento apresenta falhas em sua estrutura. Para resolver esse problema pretendo contratar equipes técnicas para execução de projeto que possa recuperar a ponte, buscando financiamentos e também ajuda do Governo do Estado para fazer um trabalho de parceria. Pretendo também concluir o projeto de recuperação e pavimentação da estrada, que serve como rota alternativa de acesso para Jundiapeba e à SP-66.

Marcus Melo

A solução do problema passa pela substituição da antiga ponte de madeira por uma nova estrutura com plataforma de concreto e aço, liberando novamente o trânsito de veículos pesados e de ônibus pelo local, cuja proibição prejudica moradores da região. Além disso, o projeto prevê que a nova ponte terá uma área independente e adequada para a passagem de pedestres, que hoje precisam dividir espaços com os veículos. O projeto da ponte já foi elaborado pela Prefeitura e a perspectiva é viabilizar a nova ponte com recursos de uma emenda parlamentar já aprovada junto ao Governo do Estado. Vou tirar essa nova ponte do papel. Não tem nada pior do que um prefeito que assume e não dá continuidade a bons projetos só porque foi outro que começou. Comigo, Mogi não corre esse risco. E não é somente a ponte que merecerá atenção. A Estrada da Volta Fria recebe manutenção periódica da Prefeitura, mas temos que melhorar, intensificando os trabalhos por conta do grande fluxo de veículos pesados que a estrada recebe.





Miguel Bombeiro

Eliminarei a ponte de madeira e construirei outra em concreto, melhorando a estrutura.

De que forma as praças públicas podem voltar a ser espaços de convivência e lazer para as famílias mogianas?

Luiz Carlos Gondim

Não há dúvida que espaços públicos, como as praças e os parques, podem contribuir com a redução dos níveis de violência, pois se constituem em alternativas para lazer, entretenimento e convívio social. O abandono das praças da Cidade dificulta que os moradores possam caminhar, realizar atividades esportivas, passear com animais e outros. Infelizmente, na atualidade, aglomeram grupos marginalizados da sociedade; não realizam a manutenção (mato alto e depósito de lixo); a falta de segurança e a estrutura precária (bancos quebrados, iluminação precária). O que faremos: a manutenção periódica dos jardins existentes nas praças, a manutenção da estrutura e equipamentos existentes, mais segurança com a ajuda da Guarda Municipal em parceria com a Polícia Militar, e também campanhas com as lideranças de bairro.

Marcus Melo

Na gestão do prefeito Bertaiolli, implantamos 67 Academias da Terceira Idade em praças de toda a Cidade. Estes espaços tornaram-se áreas de convivência, onde idosos podem praticar exercícios supervisionados por um professor de Educação Física. A atual gestão também entregou o Centro de Esportes e Artes Unificado na Nova União, a Praça da Liberdade em Jundiapeba, a Praça da Juventude no Jardim Layr, a primeira quadra de tênis pública, o Mogi Skate Park, que está entre as melhores pistas de skate do País… São inúmeras novas opções de lazer na Cidade, planejadas para estimular a convivência das famílias mogianas. Queremos ampliar o número de ATIs e investir em quadras e praças em bairros que possuem locais adequados para receber esses equipamentos. Também vou colocar o Parque da Cidade para funcionar, uma nova área de lazer com 85 mil m². Além disso, vamos melhorar as praças já existentes, instalando novos equipamentos, melhorando o paisagismo, a iluminação e reforçando a segurança.

Miguel Bombeiro

Implantarei wi-fi nas praças, levarei bandas de música e orquestras aos finais de semana a estes locais e construirei algumas pistas de skate, com mais segurança e monitoradas.

Quais as propostas para preservação de prédios históricos como o Teatro Municipal, Casarão do Carmo e casarão da Rua Coronel Souza Franco?

Luiz Carlos Gondim

É fundamental preservar a memória e cuidar do nosso patrimônio municipal para manter a identidade e a história da Cidade. Não vamos permitir que haja a dilapidação dos nossos prédios históricos, e para isso vamos fortalecer e dar mais estrutura aos órgãos ligados à causa, como o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural, Artístico e Paisagístico de Mogi das Cruzes (Comphap) – responsável pela aplicação da Legislação de Patrimônio do Município e pela aprovação das diretrizes da política de preservação. Vamos fazer as reformas necessárias no Casarão do Carmo e resolver definitivamente o problema do Casarão da Rua Coronel Souza Franco, construído em 1920, com a supervisão de empresas técnicas especializadas.

Marcus Melo

Preservar o patrimônio histórico de uma cidade é preservar a memória do seu povo. Por isso, uma proposta é fortalecer o Comphap para evitar incidentes como o da Capela de São Sebastião, em Taiaçupeba, onde uma reforma sem autorização danificou a pintura feita há quase 100 anos pelo artista plástico sacro José Benedito da Cruz. Já o Teatro Vasques e o Casarão do Carmo receberão restauração em suas fachadas e melhoria das suas estruturas internas. Nossa proposta é garantir que essas unidades recebam serviços de melhoria periódicos, até porque são prédios cujas técnicas de construção exigem uma atenção especial. O Casarão da Coronel Souza Franco será restaurado e transformado em um centro de educação patrimonial. Além disso, um novo prédio será construído nos fundos do casarão para abrigar um Arquivo Histórico Municipal, com toda estrutura necessária. Os recursos necessários já foram liberados pelo Estado.

Miguel Bombeiro

Realizar manutenção preventiva em parceria com o Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico), mantendo as aparências originais.

O senhor tem planos para interromper o tráfego de veículos nas ruas do Centro, ampliando as áreas de calçadões?

Luiz Carlos Gondim

Para desafogar o trânsito na área central pretendo investir em melhorias do transporte público, para estimular a população a utilizar os serviços no Município. A minha proposta é a de ampliar o número de linhas de ônibus e aumentar o período do cartão SIM (Sistema Integrado Mogiano), além de integrar ônibus com trens. Vamos ainda realizar estudos técnicos melhorar a fluidez do trânsito no Centro, priorizando a humanização para privilegiar o pedestre, com a ampliação de área de calçadões. Também pretendemos oferecer passe livre aos estudantes e aumentar a infraestrutura cicloviária na Cidade.

Marcus Melo

A requalificação realizada pelo prefeito Bertaiolli em trechos da Rua Flaviano de Melo deu uma nova cara ao Centro antigo da Cidade. Antes, as calçadas eram estreitas, em alguns trechos a largura não chegava a 50 centímetros. Uma situação inadequada para pedestres. Agora, a situação é diferente: o espaço ficou bonito, privilegiando o pedestre, que pode circular sem obstáculos. Veículos circulam pela via em horários específicos. Nosso objetivo é continuar requalificando o Centro, tornando as vias acessíveis inclusive para pessoas com deficiência. Eu não vou parar nada. Pelo contrário: vou acelerar. Já sobre a restrição ou não para os veículos, esta é uma decisão que não cabe ao prefeito tomar de maneira unilateral. O prefeito deve governar ouvindo a população, pensado no bem comum, no coletivo, levando em conta os interesses dos pedestres e dos comerciantes. O cidadão deve estar no centro das ações do governo e sua contribuição é fundamental para uma Mogi cada vez mais viva.

Miguel Bombeiro

Sim, irei liberar as vias, criando três estacionamentos verticais, em parceria com a iniciativa privada. Só haverá Zona Azul em vias largas, eliminando assim os veículos parados nas vias centrais.