O bate-boca instalou-se mais uma vez no meio político, não por um debate propositivo, uma discussão sadia, mas por conta de se tomar os holofotes do picadeiro em que se transformou o Senado Federal, essa semana, no início do processo de julgamento do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. O Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, que saudou os senadores ao abrir a sessão de julgamento como “juízes” da causa, certamente já esperava pela bagunça que surgiu, talvez não a ponto de ver o próprio presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros (PMDB-AL), ressaltar o clima de hospício que tomou aquela casa de leis onde a senadora Gleisi Hoffman (PT-RS), defensora da “presidenta”, chamou de sem moral os seus pares, e óbvio, a si própria. E tome suspensão da sessão para acalmar os atores.

Também, o que esperar de uma casa de leis onde dos 81 senadores, 26 respondem a inquérito no STF, 13 deles suspeitos de envolvimento no esquema do petrolão, inclusive com problemas o próprio presidente da casa ? O que esperar de senadores que se agridem com adjetivos de canalhas e drogados ? Realmente uma vergonha ! Para dizer o mínimo do que assistimos e deveria ser um trabalho com ordem e seriedade em fato tão relevante.

Depois disso tudo, os mesmos parlamentares posam de legisladores preocupados com a República, antes porém prestando-se ao deprimente papel de reles brigões que repetem à exaustão seus argumentos. A sociedade brasileira sim é que sente o golpe resultante do (des)governo Dilma Rousseff e ainda paga pelos tributos arrecadados a farra do picadeiro, como bola da vez, chamado de Senado Federal. Toda discussão vista nos primeiros momentos mostra-se um verdadeiro teatro, de horrores, que somos obrigados a aguardar até que a presidente afastada Dilma Rousseff vá nesta próxima segunda-feira defender-se e tenhamos o ato final do julgamento para que o País volte a andar e possamos pensar em um futuro melhor.

Menos mal faria ao País se renunciasse e poupasse a população desse patético espetáculo. Não sendo assim, tomara o impeachment em seu curso acabe de uma vez com esse pandemônio para que não tenhamos mais que assistir, nas palavras das “excelências” do Senado, a discursos de canalhas, drogados e sem moral.

Laerte Silva é advogado