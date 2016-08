Comentários (0) Arquibancada, Opiniao Like

A direção da Liga Mogicruzense de Futsal dá o primeiro passo para a realização de 10 campeonatos municipais, neste semestre. Os dirigentes de clubes interessados em participar dos eventos da entidade terão a chance de falar no encontro programado para amanhã, às 20 horas no salão social do Clube Náutico Mogiano, no Mogilar. Neste congresso técnico, os cartolas da Liga vão ter a informação sobre a disposição da moçada voltar a competir. Posteriormente, um congresso específico de cada categoria será realizado.

Campeonato Municipal (2)

Para a realização de 10 campeonatos municipais de futsal neste semestre, a direção da Liga Mogicruzense vai programar as partidas no Ginásio do Paradesporto, no Rodeio. A ideia é organizar competições das classes menores (sub-8 a sub-17), sub-20, principal, veterano e feminino.

Na Vidal

A 8ª edição da Copa de Futebol Integração tem rodada com três jogos hoje, às 9 horas, no campo da ADC Empreiteira Vidal, em César de Souza. No sub-12 jogam Cruzeiro Vidal x Cruzeiro/Jacareí; e Real Mogi x Náutico. O pega do sub-14 será entre União e Náutico. Na semana passada, no sub-12, os resultados foram os seguintes: Náutico 4 x 21 Bandeirante; Real Mogi 1 x 9 Cruzeiro/Jacareí; e Cruzeiro Vidal A5 x 1 Cruzeiro Vidal B.





Intercâmbio

Localizada em Jacareí, a empresa WESPM vem a Mogi demonstrar suas atividades para viabilizar estudos e práticas de atividades esportivas, principalmente futebol, em colégios e faculdades de Atlanta (EUA). A meta é encaminhar um grupo de estudantes – entre 14 e 20 anos – para o intercâmbio em julho de 2017. A apresentação da empresa será durante a realização dos Jogos Interescolares deste semestre.

Basquete de base

A direção da Federação Paulista de Basketball (FPF) mostra preocupação com o futuro do esporte. Assim, a entidade realiza hoje a quarta edição do Festival de Mini Basquete Masculino – 2016. O evento será a partir das 8 horas nos ginásios do quarto andar do Pinheiros, na Capital. Além do dono da casa, participam as equipes do Palmeiras, CEU Jambeiro, Esperia, Colégio Mello Dante, Jacareí, Jacareí (02), Jacareí (03), Internacional de Regatas (Santos) e Taquaral (Campinas).

Transição

A diretoria da Liga Municipal de Futebol de Mogi das Cruzes (LMFMC) não confirma, mas corre a passos largos a transferência do comando da entidade para o pessoal da Associação de Clube de Mogi das Cruzes (ACMC), que hoje organiza os campeonatos de futebol amador da Cidade. Rosalvo Lacerda e Marcos Schiripa estão deixando o bastão, após o aval dos órgãos públicos nas contas da Liga. É aguardar…