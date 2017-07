Campanha para federal pode ter candidato único

Informação

Não será surpresa, pelo menos para esta coluna, se o ex-prefeito Marco Bertaiolli (PSD) vier a disputar uma vaga na Câmara dos Deputados, nas eleições do próximo ano, sem adversários saídos da própria Cidade. Até agora, pelo menos, as conversas com representantes de diferentes têm captado um maior interesse na participação de seus filiados no pleito para a Assembleia Legislativa. As dificuldades a serem enfrentadas numa campanha para deputado federal num pleito onde as regras, pelo menos até agora, ainda permanecem indefinidas têm sido o principal argumento utilizado para justificar o desinteresse pela disputa, especialmente nos partidos com menor cacife eleitoral. Entre os chamados “grandes” há, de um lado, um acordo tácito no apoio a Bertaiolli; enquanto outros simplesmente demonstram desinteresse de lançar um candidato sem saber como será o jogo, na prática. Ainda não é possível ser taxativo ao afirmar que não haverá concorrência entre candidatos locais a deputado federal porque sempre podem surgir aqueles políticos que aproveitam a situação para marcar território, ou mesmo aparecer na televisão durante o horário político, já aquecendo o nome para o futuro pleito municipal de 2020. Há ainda os partidos de caráter mais ideológico que indicam o seu candidato para conseguir mais espaço e divulgar o seu conteúdo programático, mesmo sabendo não ter muitas chances de vencer o pleito. Junto com todas essas hipóteses, resta ainda uma grande interrogação, que só o tempo irá se encarregar de responder. Afinal, o ex-prefeito Junji Abe (PSD) abandonou a carreira política, ou está somente esperando a hora de se lançar a federal para tentar dar o troco a Bertaiolli, que foi seu principal empecilho (além de questões judiciais) à esperada candidatura a prefeito, no pleito passado? Esta é a pergunta que não quer calar e que não consegue ser respondida por políticos locais. Enfim, o jogo está somente começando. E se muita água ainda passará sob a ponte, também é certo que as articulações de bastidores prosseguirão em ritmo acelerado, devendo aumentar a velocidade à medida que o pleito se aproximar. Vai valer esperar para conferir tudo isso.

Inflacionado

Se há dúvidas quanto à esfera federal, o mesmo já não acontece na estadual, aonde o número de prováveis candidatos já chegam a congestionar algumas legendas. Alguns nomes que circulam nos meios políticos: Gondim Teixeira (SD) e Marcos Damásio (PR), concorrentes à reeleição, além de Claudio Miyake (PSDB), Teo Cusatis (PSDB), Romildo Campello (PV), Chico Bezerra (PSD), Juliano Abe (PSD), Sonia Beraldo (PT), Mauro Araújo (PMDB) e Inês Paz (PSOL).

Em livro

O pianista Antonio Freire Mármora, nosso Maestro Niquinho, terá sua vida contada num livro, a ser lançado, dia 25 de agosto, no Teatro Vasques, e dia 27, no Mogi Shopping, local onde ele se apresenta sempre aos terceiros domingos de cada mês. Escrita pelo jornalista Roberto Bordin, a obra irá relatar a trajetória do profissional, incluindo as histórias de sua família, integrada também por muitos músicos.

Com Uip

Deputados que integram a Frente Parlamentar do Alto Tietê irão se encontrar, no próximo dia 4 de agosto, com o secretário David Uip, da Saúde, em São Paulo. Em discussão, uma solução para evitar o fechamento do Hospital Guido Guida, de Poá, ameaçado pelas mudanças no sistema de arrecadação do ISS, que irá afetar diretamente aquele Município. E ainda a tentativa de apressar a inauguração do Hospital das Clínicas de Suzano. Os dois assuntos interessam diretamente a Mogi, que tem enfrentado a superlotação de suas unidades de Saúde por conta de deficiências do setor na Região.

Mutirão

Mogi das Cruzes está incluída entre as cidades que participam do mutirão de conciliação em processos envolvendo a Caixa Econômica Federal, promovido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Entre as questões em discussão estão empréstimos consignados, Construcard e capital de giro, entre outros. O programa iniciado no último dia 18 segue até amanhã e a expectativa é de que 1.400 casos sejam atendidos. O Projeto Quita Fácil oferece descontos de até 80% nas negociações. Além de Mogi, integram o mutirão as cidades de São Paulo, Mauá e São Bernardo.

Cotidiano



Frase

A liberdade não é um luxo dos tempos de bonança; é, sobretudo, o maior elemento de estabilidade das instituições.

Ruy Barbosa (1849-1923), jurista, político, diplomata, escritor, filólogo, tradutor e orador brasileiro