Campanha eleitoral inicia na TV e no rádio

A partir desta sexta-feira (26), as propagandas políticas passam a ser exibidas pelas emissoras de televisão e rádio de todo o País. Os candidatos à Prefeitura de Mogi das Cruzes não quiseram antecipar os assuntos abordados em seus primeiros programas partidários, mas disseram a O Diário que temas como pessoas em situação de rua, educação, saúde e segurança devem ser tratados nas incursões televisivas. Candidatos dividem suas rotinas entre gravações em estúdios e por ruas de diferentes pontos da Cidade.

As propagandas serão exibidas em dois horários nas 10 rádios (entre comerciais e comunitárias da Cidade), às 7 horas e ao meio-dia, e nas duas emissoras de televisão (TV Diário e TVT), às 13 horas e às 20h30. Os blocos terão 10 minutos no total.





Os tempos de cada candidato estão divididos desta forma: Nelson Pedro Miguel (PMN) terá 30 segundos, Luiz Carlos Gondim (Solidariedade – Coligação Mogi Pode Mais) contará com três minutos e 10 segundos e Marcus Melo (PSDB – Mogi de Todos Nós) ficará com seis minutos e 25 segundos. O tempo é baseado na representatividade dos partidos dos pleiteantes na Câmara Federal.

Candidato da situação, Melo, assim como os demais, não quis antecipar o tema do primeiro programa, porém, disse que a série de propagandas deve apresentar propostas para as principais dúvidas dos moradores da Cidade. Ontem, no início da tarde, ele fez uma caminhada pelo Conjunto Residencial do Bosque, onde aproveitou para gravar algumas passagens que serão usadas nos próximos programas. “Os programas terão propostas para as principais áreas de preocupação da população. Tenho andado bastante pela Cidade todos os dias. Participo de reuniões territoriais, em diversos bairros e distritos como Braz Cubas, Jundiapeba, e temáticas, ouvindo a população sobre assuntos específicos, como segurança e saúde. A Cidade não é do prefeito, é da população”, comentou. A gravação dos programas tem ocorrido na RTV, na Vila Suíssa, em Mogi das Cruzes.

Gondim também não antecipou o tema do primeiro programa, mas garantiu que a área social (atendimento a pessoas em situação de rua, por exemplo) deve ter um destaque especial. O tema gera bastante repercussão, como O Diário tem mostrado em reportagens especiais nas últimas semanas. “A minha intenção é fazer programas com propostas, sem espaço para ataques pessoais. O foco é mostrar a parte humana da Cidade, com projetos para ocupar as crianças, diminuindo as chances delas se envolverem com coisas erradas, e idosos, além de apresentar soluções para as pessoas em situação de rua”, comentou. Nesta quinta-feira, Gondim cumpriu agenda parlamentar na Assembleia Legislativa e fez gravações na Vila Oliveira.

Miguel Bombeiro afirma que o tempo pequeno que tem, em relação aos demais candidatos, é limitador, entretanto, não o impede de expor ideias.

“Temos tudo planejado. Saúde, educação, creche e segurança serão os temas abordados. A nossa (da campanha dele) rejeição é baixíssima, então temos chance de crescer, chegar ao segundo turno e ter tempo igual ao do outro concorrente. A gente vai mostrar propostas, sem espaço para ataques”, disse. Ontem à tarde, Miguel gravou o seu primeiro programa. Quase aos 45 do segundo tempo.

Quem abre os trabalhos é Miguel, seguido por Gondim e Melo. Depois, nos dias subsequentes, haverá rodízio entre eles.

No sábado será a vez dos candidatos à Câmara Municipal. Eles terão 28 minutos para apresentar suas propostas e pedir votos. As apresentações serão intercaladas – um dia candidatos a prefeitos e no seguinte a vereadores.

Professora prevê campanha em ritmo intenso

Em meio à crise de imagem dos políticos brasileiros, os candidatos às eleições municipais podem ser o ponto de virada deste clima de insatisfação, afirma a professora e coordenadora do curso de Comunicação Social da Universidade de Mogi das Cruzes, Agnes Arruda.

A propaganda política começa hoje e, na avaliação da professora, o ritmo deve ser intenso. “O caminho mais usado é, neste início de campanha, os candidatos se apresentarem aos eleitores. No final da campanha é que os ataques acontecem. O Brasil passa por uma crise de credibilidade da classe política. Nunca havíamos experimentado nada semelhante a isso por aqui. As pessoas pouco se envolvem ou se interessam pela política. Isso reflete diretamente no processo político. Este clima, entretanto, pode representar um ponto de virada neste sentimento de insatisfação. As pessoas estão cansadas da politicagem. É o momento de dar espaço à polis (cidade no contexto da Grécia antiga)”, observou a professora.

Atenção às promessas

O eleitor deve ter cuidado com as promessas a serem feitas pelos candidatos. Um candidato a vereador, por exemplo, não pode prometer o recapeamento de uma rua ou a construção de uma creche porque essas funções cabem apenas àqueles que ocuparão o cargo de chefia do Executivo. “Os eleitores precisam estar atentos às propostas equivocadas dos candidatos. Eles têm de pesquisar qual a competência de cada um, quais funções exercem no poder público. Um vereador não pode prometer asfalto em uma rua porque ele não tem este poder. As propostas precisam ser coerentes e os eleitores devem estar atentos”, disse a professora.

Sobre a eleição sem cavaletes, Agnes ressalta que é uma iniciativa que respeita a Cidade, mas que o mercado político arruma outros mecanismos para pôr a campanha na rua.

Gastos

Neste ano, de eleições municipais, o Governo Federal prevê o ressarcimento de R$ 576 milhões para as emissoras de TV e rádio que transmitem o horário eleitoral. Enquanto as emissoras arcam com 20% dos custos, é como se cada brasileiro pagasse R$ 2,88 para receber informações sobre candidatos e partidos políticos no rádio e na TV. Entre 2002 e 2015, R$ 5,5 bilhões deixaram de ser arrecadados pela União por conta das deduções fiscais. Neste ano, entre as mudanças das eleições, que pela primeira vez não terão financiamento empresarial, está a diminuição do tempo de campanhas, porém mais inserções na TV. A nova lei postergou o prazo de registro das candidaturas, de 5 de julho para 15 de agosto. Na prática, isso encurtou o tempo oficial de campanha para pouco mais de um mês e meio, ante três meses pela antiga regra.