Campanha de vacinação contra gripe termina na sexta-feira

Termina nesta sexta-feira a Campanha de Vacinação da Gripe em todas as unidades de saúde da Cidade, para todos os grupos contemplados pelo Ministério da Saúde. Desde a semana passada, a imunização está disponível também para policiais Civil e Militar, Bombeiros, funcionários do Poupatempo, dos Correios, da Defesa Civil e do Poder Judiciário.

Do início da vacinação até o final da semana passada, Mogi imunizou 64.563 pessoas, o que corresponde a 60,81%. Neste total, estão 3.762 crianças de 6 meses a menores de 2 anos (40,40%); 6.793 crianças de 2 anos a menores de 5 anos (40,78%); 1.905 gestantes (40,92%), 428 puérperas (44,97%), 7.586 trabalhadores da saúde (85,04%), 30.926 idosos (75,97%) e 10.490 doentes crônicos (41,69%). Foram vacinados, ainda, 28 indígenas e 1.678 professores, além da população carcerária e funcionários do sistema prisional.

A cobertura ainda está abaixo da expectativa, o que é motivo de preocupação. Com baixos índices de proteção, sobretudo entre idosos e pessoas portadoras de doenças crônicas, aumenta o risco de casos mais graves e complicações da gripe. “Quem faz parte dos grupos contemplados e ainda não foi imunizado deve procurar uma unidade de saúde até sexta-feira e garantir a dose de proteção”, afirma a chefe da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, Lilian Peres Mendes. A dose disponibilizada neste ano garante proteção para os tipos mais graves da Influenza, que são os tipos B, A H1N1 e A H3N2.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que a vacinação seja feita no outono, entre os meses de março e maio, devendo ser repetida a cada ano, pois o vírus se modifica constantemente. Para prevenir a gripe entre a população em geral, alguns cuidados devem ser mantidos na rotina como lavar frequentemente as mãos com água e sabão ou desinfetá-las com produtos à base de álcool; jogar fora os lenços descartáveis usados para cobrir a boca e o nariz, ao tossir ou espirrar; evitar aglomerações e contato com pessoas doentes; não levar as mãos aos olhos, boca ou nariz depois de ter tocado em objetos de uso coletivo; entre outros.