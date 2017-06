Campanha de vacinação contra a gripe termina nesta sexta-feira

QUADRO DESTAQUE

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe termina oficialmente nesta sexta-feira (09), mas as doses continuarão disponíveis enquanto houver estoques nas unidades de saúde. Desde segunda-feira (05/06), Mogi das Cruzes segue a orientação do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo (Cosems), atendendo recomendações do Ministério da Saúde, com a liberação da vacina para o público em geral.

As crianças com indicação para a segunda dose têm até o dia 10 de julho para completar a imunização. A segunda dose necessária para crianças já foi reservada e precisa ser aplicada 30 dias após a primeira.

Até o início desta semana, foram vacinadas 85.882 pessoas em Mogi das Cruzes, o que equivale a 80,88% do público-alvo, em média. A meta para este ano estabelecida pelo Ministério da Saúde é atingir 90% de cobertura, o que só ocorreu, até o momento, entre nos grupos de idosos e trabalhadores da saúde.

Entre o total de pessoas vacinadas no município estão 5.176 crianças de seis meses a menores de dois anos (55,59%); 9.322 crianças de 2 anos a menores de cinco anos (55,96%); 2.674 gestantes (57,44%), 614 puérperas (80,26%), 8.835 trabalhadores da saúde (99,04%), 37,155 idosos (91,27%) e 16.269 doentes crônicos (64,66%).

Foram vacinados, ainda, 44 indígenas e 3.421 professores, além da população carcerária e funcionários do sistema prisional. Também já foram aplicadas 1.042 doses para pessoas sem comorbidade. A dose disponibilizada neste ano garante proteção para os tipos mais graves da Influenza, que são os tipos B, A H1N1 e A H3N2.

Quem ainda não tomou a dose pode procurar uma unidade de saúde mais próxima de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30.