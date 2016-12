Campanha arrecada dinheiro para mogiana fazer tratamento na Inglaterra

QUADRO DESTAQUE

NATAN LIRA

O quadro clínico de gastrosquise, malformação em que o intestino se desenvolve fora do corpo, na pequena Isabela Ponte Ramos Diringer, de 12 anos, mobilizou policiais militares de Mogi das Cruzes e região a realizarem a campanha #ForçaIsa, visando arrecadar R$ 500 mil para que a pequena Isabela consiga o tratamento cirúrgico na Inglaterra. Segundo a mãe de Isabela, a enfermeira da Polícia Militar, Gláucia Marina Ramos Diringer, de 39 anos, a filha já realizou cerca de 30 operações. Entre elas, para inserir o intestino dentro da cavidade intestinal, colocar cateteres, alongar o intestino e acesso da sonda intravenosa para a alimentação. A fim de auxiliar no tratamento da filha, Gláucia fez o curso superior de Enfermagem.

O diagnóstico de gastrosquise, segundo a mãe, veio logo nos primeiros meses de gravidez. Na época, os médicos explicaram a ela que se tratava de uma malformação e que a menina precisaria passar por uma cirurgia logo após o nascimento. “Depois disso, eles disseram que ela havia perdido parte do intestino e teria que se alimentar apenas com um tipo especial de leite e papinha”, conta.









Hoje, Isabela tem 37 centímetros de intestino delgado – o normal pode chegar a seis metros. Ao longo dos anos, foram realizadas algumas tentativas de alongar o intestino para introduzir a alimentação via oral, porém Isa, como é chamada pela mãe, sofre de disfunção digestiva porque a largura do intestino impede que seja feita a absorção dos alimentos. “Ela elimina os alimentos do mesmo jeito que ingeriu”.

O grande número de internações, a alimentação por meio de sonda e quadros infecciosos atrapalharam no crescimento de Isabela. Segundo os médicos, ela tem físico de uma criança de apenas seis anos de idade. Na escola, a garota cursa o primeiro ano do Ensino Fundamental. No começo do mês, Isa teve parada cardiorrespiratória. “A parada acontece quando o cateter dá problema na corrente sanguínea. Eles tiraram este acesso e colocaram a sonda no nariz. Mas no dia 2 de janeiro, ela deve voltar a usar o cateter no pescoço”, pontua.

A grande esperança da mãe para reverter este diagnóstico é a cirurgia oferecida no Royal Manchester Children’s Hospital, no Reino Unido. A técnica chamada de LILT é realizada pelo especialista em cirurgia digestiva Antonino Morabito. O procedimento foi indicado por uma amiga de Glaucia, que teve a filha, com o mesmo diagnóstico, operada pelo profissional. “Entrei em contato com o médico por e-mail, ele me pediu alguns exames da Isa, que eu já tinha. Enviei e ele me deu 92% de chance de eliminar a alimentação na veia. A filha desta minha amiga hoje tem uma vida normal”, explica.

Além da alimentação intravenosa, Isa ainda toma um leite especial e come a papinha preparada no liquidificador. Ela precisa desses reforços porque desenvolveu anorexia. Quando come, tem ânsia de vômito e diarreia”, explica a mãe. Após a cirurgia, Isa deve iniciar a alimentação aos poucos, para se habituar a comer via oral.

Glaucia explica que os R$ 500 mil que a campanha visa arrecadar é para o custeio apenas das despesas com a cirurgia. Para os demais gastos com passagem, estadia e alimentação, ela pretende fazer um empréstimo no banco. “Eu ainda não sei o valor que vou financiar, mas não deve ser muito porque descobri que existe uma casa de apoio lá, onde poderei ficar durante a cirurgia e o tratamento pós-operatório, que devem durar 40 dias”, conta.

Os interessados em contribuir para a campanha #ForçaIsa podem fazer depósito no Banco do Brasil, agência 1191-6, conta poupança 40621-0 ou entrar em contato pelo e-mail glaudiringer@hotmail.com . Mais informações também pelo site www.ajudeaisa.com.br .