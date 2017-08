Camisetas e tíquetes de lanches do McDia Feliz 2017 começam a ser vendidos

QUADRO DESTAQUE

ELIANE JOSÉ

Começaram as vendas de camisetas e tíquetes de lanches do McDia Feliz 2017, uma das fontes de sustentação financeira da Rede de Combate ao Câncer (RCC) Guiomar Pinheiro Franco no atendimento às 98 crianças de Mogi das Cruzes e do Alto Tietê, atualmente em tratamento no Tucca do Hospital Santa Marcelina, em Itaquera. Em 26ª edição, o evento será realizado no próximo dia 26, um sábado, nas lojas do McDonald’s de Mogi das Cruzes e Região.

Atualmente, 98 crianças são assistidas pelo projeto Trenzinho Leva e Trás, que transporta os pequenos entre a casa onde moram e o hospital, durante o período de tratamento médico. Esse modelo de viagem consegue reduzir o estresse dos doentes e também dos familiares, que passam a ter uma responsabilidade a menos.

As voluntárias estão correndo contra o tempo: no ano passado, foram vendidos três mil tíquetes antecipados. Nesse ano, o número dobrou para garantir a manutenção das viagens e das outras ações solidárias, que atendem 72 pacientes adultos, como conta a presidente da Rede, Maria Patrícia Alabarce, no cargo desde janeiro passado.

“Temos uma nova meta porque sabemos a importância desse trabalho no apoio dos pacientes. Mogi das Cruzes não possui pediatria oncológica, o que faz com que todos os doentes sejam tratados fora da Região”, diz ela.

Outro fator que reforça a importância dessa ação social é: a oferta do transporte combate os índices de abandono do tratamento, severo por natureza, e que possui complicadores quando a família enfrenta situações como o desemprego.

A Rede de Combate ao Câncer possui três veículos que chegam a fazer até seis viagens por dia para dar assistir os pacientes nos oito municípios do Alto Tietê, segundo conta Tanynha Montà, responsável pelas Relações Públicas da instituição.

A RCC mogiana é a quarta mais antiga do Brasil, com 57 anos de atividades exclusivamente voltadas ao paciente com câncer. É mantida por 40 voluntárias, a maioria com idades entre 75 e 91 anos, a mais antiga integrante, dona Hebe Marcatto.

Um calendário de atividades anuais é cumprido pelo grupo, que tem sede no número 231 da Rua Padre João, onde pode ser adquirido o tíquete antecipado, por R$ 15,50, que dá direito a um Big Mac.









O McDia Feliz é uma campanha coordenada pelo Instituto Ronald McDonald, considerada a principal mobilização nacional em favor da cura do câncer infantil e juvenil. Além da arrecadação de recursos financeiros, a iniciativa visa despertar a atenção sobre o tratamento e os sintomas de uma das maiores causas de morte por doença entre crianças e adolescentes de zero a 19 anos.

RCC

As voluntárias da Rede de Combate ao Câncer Guiomar Pinheiro Franco não param. Foram no jogo do Basquete Mogi, no domingo, e à feita noturna do Mogilar, na sexta-feira. “Estamos correndo atrás de quem possa nos ajudar porque acreditamos na força desse trabalho para a cura de muitas pessoas”, diz Maria Patrícia Alabarce, presidente do grupo e sobrevivente à doença.

“Quando se recebe um diagnóstico do câncer, o chão desaparece”, conta, acreditando que apoios como o da rede de voluntários fazem diferença na vida de quem enfrenta a doença. “Eu não posso conviver com a ideia de que quem tem um plano de saúde é bem tratado e o outro qualquer não tem acesso a esse tratamento”, indica.

A caminho dos 60 anos de atividades, a Rede escreve peculiar história. “Temos lutado contra as desistências e acompanhamos algumas mortes, mas muitos casos de cura”, acrescenta Maria Patrícia. Esses resultados movem o voluntariado. “Há uma satisfação pessoal, mas também a certeza de que quem se preocupa com o amor desenvolve o amor pleno, e nós conseguimos sentir isso”.