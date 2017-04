Cidades

CARLA OLIVO

Nascido no casarão construído em 1922 no número 456 da Rua Coronel Cardoso de Siqueira, Camillo de Oliveira Mello – amanhã ele completa 94 anos de idade -, relembra a época em que os moradores da Cidade buscavam água na biquinha da Rua São João, que ainda verte do quintal da casa da família, na Rua Marechal Deodoro, proximidades do antigo Largo da Feira, depois 1º de Setembro e hoje Francisco Ribeiro Nogueira. Dizem que quem dali bebesse, aqui ficava. Lenda ou não, foi assim com várias pessoas que vieram para cá, de início com o propósito de ficar apenas algum tempo, e acabaram permanecendo. Entre tantas histórias estão na memória do engenheiro aposentado e responsável pela construção da primeira sede da Organização Mogiana de Educação e Cultura (Omec), na Rua Senador Dantas, e da Policlínica da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), na Dom Antônio Cândido Alvarenga, as cenas das mulheres lavando roupas no antigo tanque da atual Rua 1º de Setembro, na área cedida em 1931 por seu pai, João (Camillo) Martins de Mello, à Prefeitura Municipal e que hoje dá lugar à praça batizada com o nome do comerciante. Aos 8 anos, Camillo passou a morar em São Paulo com os irmãos mais velhos para estudar do curso primário ao ensino superior. Formou-se engenheiro civil e elétrico na Universidade Presbiteriana Mackenzie e, em 1949, voltou a morar em Mogi, onde montou escritório, casou-se com a também mogiana Ana Scavone – falecida há 17 anos -, viu nascer os três filhos, fez carreira e não mais deixou a Cidade. No currículo, além de assinar a construção de residências no Centro e em vários bairros, também traz o trabalho como diretor dos cursos de Engenharia da UMC. Na entrevista a O Diário, ele compartilha suas histórias vividas na Cidade com os leitores:

Prestes a completar 94 anos, ficaram lembranças da infância?

Meu pai se chamava João Martins de Mello, mas era conhecido como João Camillo, porque meu avô era Camillo José de Melo e tinha sítio em César de Souza desde a antiga Granja Anita até boa parte das terras na Estrada de Santa Catarina. Eram 60 alqueires e ali ele teve escravos, que plantavam tudo, além de uma área enorme com eucaliptos. O avô Camillo era descendente de portugueses e bandeirantes e contam que Dom Pedro II esteve no casarão do sítio quando passou por Mogi. Havia vários quartos, as paredes eram de taipa de pilão, com portas enormes e treliças nas janelas, no estilo colonial. Depois, meu pai ficou cuidando de lá, tinha empregados e trazia os produtos para vender no armazém de secos e molhados que tinha na esquina das ruas Coronel Cardoso de Siqueira e São João, onde hoje está a Clinimed. Ali havia arroz, feijão, farinha, macarrão, fubá, entre outros, que ficavam em sacas e eram pesados na frente do freguês. O óleo vinha em latões. Do sítio até lá eram 10 quilômetros e andávamos a pé, pelo meio do mato e na estrada de terra.

Quando a família veio para a região do atual Largo Francisco Ribeiro Nogueira?

Com o tempo, ele construiu o casarão da Cardoso de Siqueira, em 1922, onde nasci no ano seguinte. Ali havia um enorme quintal, onde hoje está a casa em que moro, com frente para a Marechal Deodoro, perto do Largo da Feira (Francisco Ribeiro Nogueira). Mas sempre íamos para o sítio, onde costumávamos passar as férias com meu pai, minha mãe (Laurinda Eugênio de Mello) e meus cinco irmãos (Maria, Benedito, Manoel, Paulo e João – hoje já falecidos). Eram 12 filhos, mas seis morreram ainda bebês porque naquela época era difícil, não havia muitos médicos e medicamentos. Eu sou o caçula da família.

E a biquinha da Rua São João?

A nascente da biquinha da Rua São João ainda está aqui, no quintal da casa número 6 da Marechal Deodoro, ao lado da minha, onde hoje mora minha neta Francine. Mas aqui tudo pertencia ao terreno do casarão, que tinha seis mil metros quadrados e também era usado para pasto de animais e garagem de cavalos para as pessoas que vinham da zona rural para fazer compras no Centro da Cidade.

As famílias buscavam água na biquinha?

O pessoal vinha buscar água para beber e também cozinhar. E diziam que quem bebesse a água da biquinha não saía mais de Mogi. Até hoje falam isso sobre aqueles que vieram de outras cidades e acabaram ficando aqui. A biquinha funcionou por um bom tempo, mas fizeram análises e viram que na água havia fezes e urina, por isso, o Departamento de Saúde determinou e eu a fechei. Agora, a água vai canalizada direto para o ribeirão que até há uns 10 anos inundava toda a área do Largo quando chovia. Depois, a Prefeitura fez uma obra, afundou o rio e as enchentes acabaram por aqui.

E o tanque onde as mulheres lavavam roupas?

O terreno do meu pai era tão grande que pegava toda a parte desde o casarão da Coronel Cardoso de Siqueira até a Marechal Deodoro, incluindo a área da praça que ele doou para a Prefeitura e hoje tem seu nome. Foi feito um tanque com água encanada fornecida pela Prefeitura e ali as mulheres lavavam roupas e ficavam conversando. Vivia cheio de gente. Elas desciam as ladeiras do Bairro dos Remédios e do São João com baldes enormes na cabeça trazendo as roupas sujas. E depois subiam novamente os morros levando as peças lavadas, mas ainda molhadas, para secarem em suas casas. Ainda nesta região funcionava o Hospital Mãe Pobre, onde nasceram várias crianças de Mogi e também da Região porque não havia hospitais em todas as cidades. O movimento era grande e hoje o prédio ainda existe, mas é ocupado pelo Hospital Mogi D’or (Mogi Mater).

Onde o senhor estudou?

Assim como meus irmãos, fiz todos os estudos em São Paulo. Quando tinha 8 anos, meu pai já havia comprado uma casa lá e fui morar com meus irmãos. Lá fiz do primário até o curso superior e me formei em engenharias Civil e Elétrica no Mackenzie, estudando o dia inteiro. Durante a semana, meus pais ficavam no sítio e nós em São Paulo. Aos sábados e domingos, eles iam para lá levar produtos do sítio e mantimentos. Nas férias, vínhamos para Mogi, mas ele sempre dizia que aquele que fosse mal nos estudos viria trabalhar no sítio. Ninguém queria porque o trabalho na roça é muito puxado. Eu tentei pegar na enxada por um dia, mas não aguentei e preferi mesmo estudar. Esta era a arma dele para garantir que a gente se dedicasse aos estudos. Meu irmão João repetiu de ano e teve que vir para o sítio trabalhar, mas depois formou-se médico. Foi nesta época de estudos em São Paulo, durante o ginásio, que sofri um acidente terrível e tenho trauma até hoje. Eu caí numa das estações nas proximidades de Itaquera e fiquei entre o trem e a linha férrea, com a roda do trem encostando nas minhas costas. Só não caí no mata burro e morri porque consegui grudar no ferro do engate e puxar o corpo para cima. Quando o trem parou, eu subi e entrei nele. Lembro que a viagem de Mogi até São Paulo era demorada, levava duas horas, na Maria Fumaça movida à lenha. Depois é que veio o óleo.

Quando o senhor voltou a morar em Mogi das Cruzes?

Em 1949, voltei para cá já formado, mas ainda solteiro, e não mais saí daqui. Gosto muito de Mogi, que é uma cidade tranquila e com inverno rigoroso. Antigamente, fazia ainda mais frio e havia neblina todos os dias no início da manhã e da noite. Ainda não existiam engenheiros na Cidade, porque a Faculdade de Engenharia foi montada muitos anos depois aqui. Acho que fui o primeiro e comecei a trabalhar por conta, construindo casas principalmente na área que pertencia ao terreno do casarão do meu pai. Também fiz o prédio da Omec (Organização Mogiana de Educação e Cultura), na Rua Senador Dantas, que foi usada também pelo Colégio São Marcos e onde hoje está o Instituto Dona Placidina. Era um projeto moderno para a época, com o uso de várias rampas, inclusive no interior e nos andares superiores. Uma vez, alunos da Faculdade de Arquitetura vieram aqui em casa me perguntar sobre as rampas e disse que fiz assim porque foi mais fácil. Também construí o prédio da Policlínica, da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), na Rua Dom Antônio Cândido Alvarenga, ao lado da Santa Casa, até hoje usado pelos alunos de Medicina.









O senhor também trabalhou na UMC?

Fui diretor da Faculdade de Engenharia da UMC, quando as aulas eram no prédio da Senador Dantas. Não me considero exigente, mas sempre gostei de tudo correto e nunca dava confiança aos estudantes porque senão eles tomavam conta da gente. Na época havia muita procura pelo curso porque eram poucas as universidades nas cidades do Interior do Estado e o vestibular era bastante concorrido. Vinham ônibus para cá trazendo os estudantes e aqueles que moravam mais longe morando aqui, onde montavam repúblicas porque não havia pousadas e hotéis para todos. Mogi não tinha estrutura para receber tanta gente e por isso começou a mudar muito após a criação das universidades. Além disso, aqueles que ficavam aqui durante o curso acabavam iniciando carreira na Cidade, se casando e ficando. A partir daí, Mogi cresceu rápido demais. Só a Faculdade de Engenharia formava cerca de 50 engenheiros por ano.

Por que o senhor saiu da UMC?

Eu fiquei na direção do curso durante seis anos e saí na época da Ditadura Militar porque havia muita perseguição aos estudantes e os diretores de curso também ficavam na mira dos militares durante as inspeções. Eu não precisava passar por tudo isso porque tinha o escritório de engenharia montado na Rua José Bonifácio, perto da Catedral, então continuei trabalhando como autônomo na área da construção civil, fazendo projetos e administrando obras. Quando a Igreja do Socorro foi demolida, eu a construí novamente, e também fiz a Igreja central (de São Benedito), em Guararema, além de casas em vários bairros da Cidade até me aposentar, com 45 anos.

Onde o senhor conheceu sua mulher?

Ela era mogiana e sua família, a Scavone, tinha tradição na Cidade. Nós nos conhecemos no passeio do jardim (Praça Oswaldo Cruz), onde as moças e rapazes andavam em sentidos opostos e se encontravam no meio do caminho para o flerte. Muitos namoros que começaram ali terminaram em casamento e assim foi conosco. Primeiramente, moramos ao lado do casarão construído pelo meu pai, depois fomos para Rua Casarejos, no Mogilar, mas voltamos para cá.

Ficaram mais lembranças da Mogi das Cruzes de antigamente?

Lembro que eram poucas as famílias que tinham carros, então as crianças podiam brincar com tranquilidade nas ruas de terra do Centro da Cidade. O único perigo eram os cavalos usados pelo pessoal que vinha fazer compras aqui. Também houve uma época em que se tornou comum andar de bicicleta, por isso havia locais que até as alugavam. Mas o normal era todos andarem a pé, sem medo de nada, mesmo porque não havia assaltos e nem qualquer outro tipo de violência. A maioria das casas tinha fogão à lenha, depois passaram a usar o carvão para cozinhar e demorou para chegarem os fogões elétricos e a gás. Como no sítio havia muitos eucaliptos, meu pai fornecia lenha para a Mineração Geral do Brasil, que assim como as universidades, também trouxe muita gente de outras cidades para morar aqui, contribuindo para o crescimento de Mogi. Outra recordação é dos cinemas Odeon, Urupema e Avenida, que viviam lotados. Mas assim como a maioria das cidades, Mogi não cresceu de forma adequada, porque não eram todos que podiam pagar projetos e profissionais para construção das casas, então, foram construindo por conta, a torto e a direita, sem critérios.