Câmeras de monitoramento, os olhos de Mogi

Hoje em dia é comum ouvir alguém dizer que na internet não há privacidade, porque os sistemas de inteligência online vigiam a todo momento o histórico de acesso dos internautas. O que pouca gente sabe é que o mesmo acontece no dia a dia de Mogi das Cruzes, que tem 57 câmeras de monitoramento espalhadas em pontos estratégicos da Cidade, além de 300 no interior de equipamentos públicos. Vez ou outra, um caso atípico é registrado pelos olhares digitais, como animais silvestres nas ruas do Centro ou pessoas em atos indecentes em praça pública ou dentro de veículos. Todas as imagens são analisadas pela Central Integrada de Emergências Públicas (Ciemp) e contribuem, hoje, para a elucidar 50% das investigações da Polícia Civil e o Judiciário mogiano, segundo o secretário municipal de Segurança, coronel Paulo Roberto Madureira Sales. Até outubro, mais 15 equipamentos serão instados na Cidade.

Além de filmar, as câmeras contam com a inteligência OCR, tecnologia que ajuda na identificação de carros roubados ou envolvidos em ocorrências de crimes. “As imagens simples, aquelas sem algum acontecimento importante, ficam gravadas por até 20 dias, por conta do espaço no servidor. As demais, quando a gente percebe a ocorrência ao vivo ou quando é solicitada pelo Judiciário, o trecho é recortado e arquivado por tempo indeterminado”, explica Sales. O maior número de flagrantes é de acidentes, e o principal ponto é o cruzamento das ruas Ricardo Vilela e Antônio Cândido Alvarenga.

Os arquivos servem também para a população geral. O coronel orienta que o procedimento padrão é que a vítima informe durante o registro do boletim que possivelmente imagens podem contribuir para a investigação. Por semana, são requisitados, em média, 20 trechos de filmagens. “Quando é alguma questão social, que envolve o desaparecimento de crianças, a gente acaba atendendo a pessoa diretamente aqui na Secretaria. A assessoria técnica verifica antes para ver o teor do arquivo, até mesmo para amparar a pessoa que está passando por um momento difícil. Mas este não é um procedimento padrão dos centros de monitoramento”, pontua Sales.

A Central conta hoje com 25 guardas municipais, interno e externo, por turno, o que totaliza 200 homens. Segundo Sales, para o tamanho da Cidade, seriam necessários ao menos 500 homens. “A tecnologia contribui muito para o trabalho de segurança. A maioria dos serviços é realizada com mais facilidade e com o resultado mais rápido”, contou. Diante deste cenário, a pasta busca recurso junto ao Governo Federal para a construção de uma Central de Emergências em um terreno na Avenida Engenheiro Miguel Gemma. A intenção é ampliar os serviços e unificar o Ciemp à Central da Guarda Municipal, hoje instalada no Centro Esportivo do Socorro, e a Defesa Civil.

A estrutura atual conta com duas centrais instaladas no prédio da Prefeitura Municipal. Em uma delas, quatro grandes televisores, e alguns computadores alternam as imagens da Cidade, analisadas por dois guardas municipais e uma policial militar. Na segunda, fica a central de trânsito e monitoramento dos equipamentos públicos. Lá são listados todos os carros que entram e saem da Cidade. “Quando é um carro roubado, o OCR envia a informação automaticamente ao tablet da viatura mais próxima para abordar o veículo. Inclusive este é um dos motivos de armar a guarda municipal, para que ela esteja devidamente preparada para atender este tipo de ocorrência, porque os agentes podem correr o risco de trombar com os criminosos armados”, conta o coronel. Em outra mesa, um dos guardas fica atento para acionar uma viatura assim que o alarme de algum prédio público dispara. “É comum pegarmos pessoas dentro da escola, principalmente no período de férias. Depois das 18 horas, ele toca intermitentemente. A ideia é instalar nesses espaços um sistema de identificação dos indivíduos, porque hoje eles contam apenas com o sensor de presença”, enfatizou Sales.

A Secretaria estuda também a possibilidade técnica de ampliar o monitoramento em Mogi das Cruzes, por meio de uma parceria com a iniciativa privada, para que as câmeras sejam interligadas à Ciemp. “Não seriam todas, mas apenas as que estiverem dentro de áreas de segurança de interesse do Município. Isso reduz os custos, porque hoje para instalar cada câmera custa R$ 60 mil”, defende Sales.

Desaparecimento

O desaparecimento de uma pessoa normalmente causa bastante preocupação em parentes e conhecidos. Quando ocorre com alguém deficiente, o desespero é ainda maior. Diante de um desses casos na Cidade, o Ciemp foi imprescindível para solucionar. “Era por volta das 14 horas, quando uma senhora moradora do Jardim Universo chegou aqui desesperada. A filha dela, com 20 anos de idade e mentalidade de 10 anos, devido a uma deficiência, havia desaparecido. Ela ficava sob os cuidados da mãe em casa. Num descuido, a jovem abriu o portão e foi direto ao ponto de ônibus onde havia um coletivo parado. Ela entrou. Quando o veículo parou no Terminal Central, o motorista pediu para ela descer. Por volta das 13 horas, ela estava sentada em um dos bancos do terminal. Olhamos por outra câmera e ela andou e entrou em um ônibus com final do Conjunto do Jefferson. Mandamos uma viatura da Polícia Militar e a garota estava sentada lá, brincando com areia em uma praça. Se ela ficasse lá, certamente ela sofreria algum tipo de violência, porque é uma criança mas no corpo de mulher.

Defesa de um inocente

Privar uma pessoa de sua liberdade por conta de um crime que ela não cometeu é algo irreparável. Em Mogi das Cruzes, um homem poderia ter sido condenado a até 30 anos de prisão, só não foi graças ao monitoramento da Ciemp. Entretanto, a filmagem não conseguiu evitar que o suspeito de homicídio fosse linchado. Conforme o relato do coronel Sales, no dia 22 de dezembro, uma idosa e uma criança foram atropeladas e morreram. Uma testemunha disse que o motorista havia cruzado o farol vermelho, o pessoal que passava no momento da ocorrência pegou o motorista e linchou. Quando o caso estava sendo registrado no segundo DP, em Braz Cubas, como homicídio doloso, chegamos com a gravação. Na imagem mostra a senhora pegando a criança no colo e rapidamente atravessando a rua, sem olhar para os lados, e o semáforo verde para o motorista. Na colisão, ela foi jogada dentro de um córrego. O caso aconteceu numa rua do Distrito de Braz Cubas.









Elucidar homicídio

Na madrugada de 11 de junho de 2016, o empresário de Guarulhos Rodrigo Mendes Spana, de 30 anos, foi morto a tiros momentos depois de sair de uma casa noturna no bairro do Rodeio. Segundo a polícia, ele estava em um Camaro, passando pela Avenida Lothar Waldemar Hoenne, na Ponte Grande, quando uma pessoa em outro veículo passou atirando. “Nos pegamos a imagem e foi possível identificar que uma Fiorino passou pelo local do crime e, em seguida, pelo Vila Santista. No trajeto, ele não passou na Mogi-Dutra, então pensamos que ou ela seguiu para Braz Cubas ou pegou a Cabo Diogo e veio para o Centro. Em todos estes caminhos têm câmera. O carro passou pelo radar da Caravelas, na velocidade normal, e lá um radar pegou a placa. Na terça-feira após o crime, eu peguei o relatório e entreguei para o delegado. Ele foi até lá e identificou os suspeitos”, contou o coronel. Os dois suspeitos estão presos.

Prisão de quadrilha

No ano passado, a Polícia prendeu uma quadrilha que assaltou um banco em César de Souza. A surpresa, após a detenção, foi a de que os criminosos agiam em todo o Estado. “O roubo foi em César de Souza. Eles fugiram em um carro, o doutor Batalha fez contato comigo, eu desci para a Ciemp e vi uma câmera em frente ao Vila Santista com um rapaz de blusa branca de manga cumprida e uns riscos azuis, eu percebi que ação deles estava estranha. Peguei o vídeo, gravei, e levei na hora para o banco, que ainda estava apurando a ocorrência. Mostrei a gravação para uma das vítimas e, na hora, ela reconheceu o cara. Na época, estávamos instalando uma câmera na Mogi-Dutra, chamei a empresa que fazia o serviço e pedi que ela me passasse as imagens já gravadas. Conseguimos visualizar o carro, ele estava com a placa ‘quente’, regularizada. Consultamos a numeração e o doutor interceptou as ligações do dono do veículo e descobriu que eles estavam agindo em outras cidades do Estado e já preparavam ações em Santa Bárbara D’Oeste e Campinas. O resultado foi maior do que a investigação imaginava”, contou.