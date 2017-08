Prefeitura de Mogi pode cobrar diferença no valor do IPTU

QUADRO DESTAQUE

CARLA OLIVO

Dos 42 mil imóveis da área urbana com cadastro desatualizado em Mogi das Cruzes, a maioria (30%) passou por algum tipo de ampliação superior a 20 metros quadrados nos últimos anos, mas sem a devida comunicação à Prefeitura Municipal, por isso os proprietários começaram a ser notificados para regularização junto à Administração, que após o prazo de defesa, poderá lançar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) complementar para ser pago ainda este ano.

Já os 12 mil restantes, segundo recadastramento imobiliário realizado por meio de levantamento aéreo e fotográfico, correspondem a casos em que o proprietário paga apenas o imposto territorial – que tem base de cálculo dobrada com relação ao predial -, mas possui construções também não informadas à Prefeitura.

Segundo o secretário municipal de Finanças, Aurílio Caiado, embora as notificações já tenham começado a ser emitidas aos proprietários dos imóveis com cadastro desatualizado, o levantamento se estenderá até o final deste mês, portanto, o número de casos deve registrar aumento. “Como o cálculo do IPTU complementar depende do tipo e do tamanho da modificação feita no imóvel, além de sua localização, não é possível prever de quanto será esta diferença de valores, mesmo porque as bases de cálculo territorial e predial são diferentes”, explica.

Ainda segundo o secretário, o objetivo do trabalho não é aumentar a arrecadação municipal, mas sim regularizar a atualização do cadastro de imóveis. “Primeiramente, os proprietários são notificados e terão prazo de 30 dias para apresentação de recurso. Neste momento não haverá multa, apenas o lançamento do IPTU complementar de 2017”, destaca Caiado.

Para saber se terá algum complemento em seu IPTU, o morador deve aguardar a notificação – que será realizada durante quatro semanas -, já que informações fiscais do contribuinte são sigilosas não podem ser passadas por telefone.

“Contratamos uma empresa que fez fotografias aéreas, com tecnologia a laser que consegue identificar diferenças externas de altura nas construções. O levantamento, bem detalhado, inclui fotos das fachadas dos imóveis”, diz o secretário.

Até o momento foram identificados 42 mil imóveis com algum tipo de incoerência entre o que está registrado na Prefeitura e a construção, o que corresponde a 27% do total de 154 mil cadastros.

Arrecadação

Até o final do mês passado, a Prefeitura de Mogi arrecadou R$ 90.476.000,00 com o pagamento do IPTU, o que corresponde a 68% do estimado para 2017 – que prevê recolhimento de um total de R$ 132 milhões aos cofres públicos. “Teremos R$ 2,7 milhões a menos do que o estimado no Orçamento deste ano, ou seja, uma queda de 2% na arrecadação”, completa Caiado.