Câmara pode começar a demitir comissionados até o fim do mês

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

O presidente da Câmara de Mogi, vereador Carlos Evaristo da Silva (PSD), informou nesta terça-feira (13) que as primeiras demissões de funcionários comissionados da Câmara deverão acontecer até o final deste mês. Ontem, havia comentários na Casa de que todos os ocupantes de cargos de confiança seriam desligados até o próximo dia 30, mas ele explicou que “as dispensas acontecerão de forma planejada para evitar um grande impacto financeiro na folha de pagamento, já que é preciso indenizar quando se faz a exoneração”.

Como já havia informado no mês passado, quando homologou o concurso, Evaristo reforçou que dentre os 54 cargos abertos, serão chamados nos próximos dias para ocuparem as vagas, a princípio, motoristas, vigilantes, atendentes de gabinete, engenheiro de telecomunicações, contador e procurador jurídico, o que representa 50% dos aprovados. A medida atende a Lei de Responsabilidade Fiscal. “Os gastos com a folha não podem ultrapassar 70% do orçamento anual. Mas a intenção desta Casa é concluir o processo o mais rápido possível”, afirma.

O presidente informou também que pretende criar uma nova comissão especial para rever alguns pontos do Regimento Interno da Casa. Essa também foi a proposta apresentada ontem pelo vereador Rodrigo Valverde (PT), solicitando que os requerimentos de pedidos de informação apresentados na Casa dispensem a aprovação do plenário e possam ser encaminhados diretamente ao Executivo.

Moção apela para a revisão judicial

A Câmara de Mogi aprovou na sessão desta terça-feira (13) a moção apresentada pelo vereador Iduigues Martins (PT), que apela à 32ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo, a revisão do sequestro de bens que foi determinado à fábrica de papel MultiVerde, na Vila Industrial. A Justiça decidiu pelo arresto de 80% dos recursos financeiros da empresa, que corre o risco de fechar suas portas por falta de condições de arcar com os gastos da folha de pagamento e com o custeio para manter as atividades.

Apesar de reconhecer que esse é um assunto de competência da Justiça do Trabalho, os vereadores decidiram aprovar esse documento em solidariedade aos cerca de 300 trabalhadores que correm o risco de perder o emprego se a fábrica realmente encerrar atividades.

Na manhã de ontem, os funcionários da empresa e seus familiares realizaram um ato para chamar atenção das autoridades. Eles fizeram uma passeata, que saiu da fábrica na Vila Industrial e seguiu até o prédio da Justiça do Trabalho, no Shangai, onde fizeram um manifesto.

O vereador Iduigues explicou em plenário que os recursos financeiros estão sendo arrestados para a empresa Internacional Paper, autora da ação de cobrança movida contra a antiga Multiforma, por causa de dívidas pendentes deixadas à MultiVerde. “Com a decisão, não sobra dinheiro para pagar salários, energia e impostos. São 300 famílias prejudicadas. Além disso, a Cidade deixará de arrecadar impostos. A moção tem importância para os papeleiros de Mogi. A ideia é que este apelo chegue ao juiz para se sensibilizar com a situação e buscar uma outra opção a fim de resolver o problema, sem inviabilizar economicamente a empresa”, disse o petista.

Incentivo

Os vereadores também aprovaram ontem a sugestão dos vereadores Mauro Araújo (PMDB) e Pedro Komura (PSDB) para que a Câmara convide os secretários municipais de Cultura, Mateus Sartori; de Finanças, Aurílio Sergio Costa Caiado; e de Assuntos Jurídicos, Dalciani Felizardo, para esclarecimentos sobre a Lei de Incentivo à Cultura do Município.









O objetivo é que os profissionais respondam a dúvidas de artistas e empresas sobre leis da Cidade que concedem incentivos fiscais em troca de patrocínio a projetos culturais, já que existem muitos pontos conflitantes. De acordo com Araújo e Komura, os esclarecimentos são necessários, porque os próprios artistas reclamam que não conseguem o benefício, pelas exigências que são feitas às empresas interessadas.

A reunião deverá acontecer no próximo dia 22, a partir das 16 horas, na sala Dr. Sérgio Nogueira, na Câmara.