Câmara e túnel

Cartas

Assistindo às cansativas, enfadonhas e sonolentas repetições da TV Câmara de Mogi, me chamou a atenção algumas críticas contemporâneas feitas por determinados vereadores a respeito do pouco uso do túnel central, com citação inclusive dos custos da obra.

Interessante é que muitos desses vereadores, desde a apresentação dos projetos, permaneceram calados e alguns que hoje criticam, chegaram até a acompanhar o ex-prefeito Bertaiolli em visitas à obra, já em execução.

Embora na minha humilde opinião nunca tenha aprovado esse projeto, afirmo e reafirmo: esses que assim procedem não passam de oportunistas sazonais, coisa bem típica de gente que está sempre indo para o lado que o vento sopra.

Em matéria de política aqui em Mogi das Cruzes, aonde cheguei em 1975, aprendi a conhecer os “passarinhos” não pela cor da pena, mas pelo tamanho da cagada que dão sobre os galhos à sua volta!

Joel Avelino Ribeiro

ribeirojoel1@outlook.com