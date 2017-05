Câmara discute melhoras no trânsito da região central de Mogi

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

As confusões no trânsito e os problemas de mobilidade na área central foram debatidos na sessão de ontem pelos vereadores. Incomodados com as reclamações de moradores insatisfeitos com as mudanças na região e a subutilização do Complexo Viário Jornalista Tirreno Da San Biagio, eles exigem ações da Secretaria Municipal de Transportes para evitar que a passagem subterrânea se transforme em um “elefante branco”.

Para atender ao pedido dos vereadores, o presidente da Comissão de Transporte e Segurança Pública da Casa, vereador Cláudio Miyake (PSDB), informou que já convidou o secretário municipal de Trânsito, Eduardo Rangel, para reunião no próximo dia 16, às 10 horas, na Câmara.

O vereador Caio Cunha (PV) foi o primeiro a levantar a questão, quando comentou, no plenário, a reportagem de ontem de O Diário sobre a decisão da Secretaria Municipal de Trânsito, que estuda o pedido de moradores da Rua Casarejos, próxima ao local, que querem a retirada da via de caminhões e ônibus que não são de linha.

Mas segundo o vereador Antônio Lino (PSD), há necessidade de melhorar outros trechos. Por isso, ele disse que discute com o prefeito Marcus Melo (PSDB) a possibilidade de abertura da Avenida Adhemar de Barros, no trecho entre as ruas Princesa Isabel de Bragança e Tenente Manoel Alves, próximo do local de construção do segundo túnel do Complexo Viário, para oferecer mais opções aos motoristas enquanto a obra está em andamento.

Porém, assim como outros colegas, o que ele defende mesmo é o fechamento da cancela da passagem de nível da Rua Dr. Deodato Wertheimer para obrigar os motoristas a passarem pelo túnel, que vem sendo pouco utilizado pelos motoristas. “Precisamos tomar cuidado para a obra não se tornar um elefante branco”, alerta.

A partir daí vários outros vereadores entraram no debate. Iduigues Martins (PT) sugere a avaliação técnica do projeto. “O trânsito está complicado e leva-se 30 minutos da Câmara à Praça dos Imigrantes”, disse. Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho (PSB), o Chico Bezerra, propõe que a Câmara contrate técnicos para analisar a eficiência da estrutura e indicar alternativas a fim de melhorar o fluxo na região. “O trânsito de Mogi tem problemas há anos, muito antes do túnel, que também não solucionou. Hoje o motorista que vem da Rua Braz Cubas precisa dar a maior volta para passar pelo local. O mesmo vai acontecer com o segundo túnel em construção”, comenta.

Brigada contra o Aedes

A Câmara de Mogi aprovou nesta quarta-feira (3) o projeto de lei do prefeito Marcus Melo (PSDB), que obriga as indústrias, comércios, escolas, igrejas e repartições públicas a criarem brigadas contra o Aedes aegypti, transmissor da dengue, da febre Chikungunya e do vírus Zika. A norma exige que um grupo de funcionários seja qualificado para agir no estabelecimento e ajudar a combater a proliferação do mosquito.

Também foi aprovada ontem a constituição da Comissão Especial de Vereadores (CEV) do Lixo, para buscar solução para os resíduos sólidos urbanos. Ela será integrada pelos vereadores Antonio Lino da Silva (PSD), Chico Bezerra (PSB), Mauro Araújo (PMDB), Iduigues Martins (PT), Caio Cunha (PV) e Protássio Nogueira (PSD).









A CEV pretende encontrar soluções sustentáveis por meio de consultas técnicas e visitas a empreendimentos bem-sucedidos em outras cidades. A mesa diretiva também analisa a proposta do vereador Caio Cunha (PV) que sugere a instalação de uma nova CEV a fim de discutir a regulamentação de serviços oferecidos por aplicativos de transporte individual de passageiros em Mogi.

Reajuste IPTU

A própria base aliada do prefeito Marcus Melo (PSDB) na Câmara criticou ontem medidas adotadas pela Secretaria Municipal de Finanças. O vereador Mauro Araújo (PMDB), representante do prefeito na Casa, disse que o secretário da Pasta, Aurílio Sérgio Costa Caiado, pode estar aplicando regras diferenciadas para cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). “Recebi reclamações sobre cobrança de imposto diferenciado no Município. Um loteamento de alto padrão no Centro paga um valor menor. Já um loteamento médio distante tem que pagar quatro vezes mais o imposto. Precisamos fazer justiça fiscal na Cidade. Além disso, não se pode mudar a planta genérica sem autorização legislativa”, critica Araújo, dizendo que os moradores ingressam, sem sucesso, com processo administrativo para pedir a paridade.

O vereador Antônio Lino (PSD) contou que o secretário mudou a data do pagamento de salário dos funcionários e gerou transtorno na vida financeira dessas pessoas. Ele ameaçou entrar com representação no Ministério Público se tiver dúvidas sobre o cumprimento da lei.

Questionada, a Prefeitura de Mogi esclarece que respeita e mantém relações diretas e abertas com a Câmara. “É prática da Administração receber demandas dos vereadores, atender as solicitações e discutir eventuais problemas relatados pelo Legislativo”, diz.