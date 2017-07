Câmara discute a presença de doulas nas maternidades de Mogi

Cidades

LUCAS MELONI

O plenário da Câmara Municipal discutiu nesta quarta-feira (13) um projeto encaminhado para regulamentar a presença das doulas (acompanhantes de grávidas) nas maternidades da cidade de Mogi das Cruzes. A proposta é do vereador Emerson Rong (PR). Ele pediu que os parlamentares vejam com cuidado a ideia de modo a respeitar o desejo de mães que querem dar à luz com auxílio de acompanhantes. A matéria foi encaminhada para tramitação nas comissões permanentes de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e assuntos jurídicos e não tem previsão para votação.

“Mogi das Cruzes tem uma Santa com profissionais competentes. A minha intenção não é separar, é agregar força de trabalho e suporte”, observou o vereador do PR.

Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho (PSB), médico obstetra de formação, demonstrou ser contra a medida e foi vaiado por doulas que acompanharam a sessão. O presidente Carlos Evaristo (PSD) disse que as manifestações do público são proibidas e caso voltassem a se repetir, as mulheres seriam expulsas da casa legislativa.

Mauro Araújo (PMDB) usou do seu tempo de discurso para afirmar que não cabe às câmaras municipais a competência de regulamentar profissões. “Isso não cabe a nenhuma Câmara Municipal em nenhuma cidade do Brasil. Isso cabe à Câmara Federal. É competência dos deputados federais”, comentou.

Ontem foi a última sessão promovida pela Câmara antes deste recesso entre o primeiro e o segundo semestre de 2017. As atividades retornam em 1º de agosto, terça-feira.