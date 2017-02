Câmara defende revisão no convênio médico dos servidores de Mogi

DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

O presidente da Câmara de Mogi, Carlos Evaristo da Silva (PSD), quer se reunir com o prefeito Marcus Melo (PSDB) para discutir a possibilidade de a Prefeitura revisar o valor do subsídio ou buscar alternativas que possam reduzir o impacto que o aumento de cerca de 100% no plano de saúde da Samed causará no orçamento dos servidores municipais.

O encontro foi sugerido ontem durante sessão do Legislativo, cujo tema centralizou as discussões. Os vereadores criticaram a “falta de comunicação” e a forma como a Prefeitura conduziu o processo, tendo informado os funcionários em cima da hora, sem dar tempo para que pudessem programar o orçamento pessoal. “A Prefeitura não pode de uma hora para outra fazer com que os funcionários assumam esse aumento abusivo”, destacou Caio Cunha (PV). Mauro Araújo (PMDB) defendeu “um prazo maior para que os servidores possam assimilar o impacto financeiro nos salários” e o vereador Iduigues Ferreira Martins (PT) pediu “revisão dos valores”.

Porém, a sugestão que a maioria considerou mais concreta foi a do vereador Antônio Lino (PSD). A proposta dele é para que o Município, que hoje paga 50% do plano de saúde mais simples, o standard, aumente o subsidio para até 70% dos custos das mensalidades. “O trabalhador mais humilde terá dificuldades para arcar com esse aumento e a Prefeitura poderia dividir o peso e o sofrimento com o funcionalismo”, pondera.

O novo contrato, firmado no ano passado e que entra em vigor agora, substitui o celebrado em 2012. Ele terá vigência de 60 meses e estabelece para o plano mais simples, o standard, uma mensalidade de R$ 313,00 dividida com a Prefeitura. Isso representa R$ 156,00 mensais para o servidor, que vinha pagando R$ 67,50. Já o plano Executivo, com cobertura maior, passou de R$ 320,00 para R$ 765,00. Nesse caso, o Município também contribui com R$ 156,00, reduzindo a mensalidade para R$ 605,50.

Questionada sobre o reajuste, a Prefeitura diz que fez várias pesquisas de mercado de planos de saúde familiares em busca de alternativas de menor custo, mas concluiu que o preço de outras empresas que operam na Região é mais elevado que o da Samed. Esclarece ainda que vencedora do processo de concorrência pública, concluído em novembro de 2016, a Samed, além de ter apresentado preços mais baixos, foi a única a participar do processo.