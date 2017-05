Câmara defende criação de novos distritos na Cidade

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

A Câmara de Mogi quer ampliar o número de distritos na Cidade para que moradores de áreas mais afastadas recebam melhor atendimento por parte da Prefeitura. Entre as regiões sugeridas estão a região da Divisa e o Bairro do Botujuru. O assunto foi tratado ontem pelos vereadores, que também denunciaram vendas ilegais de unidades habitacionais do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’.

A proposta para a transformação da Divisa em novo Distrito foi apresentada pelo vereador Protássio Ribeiro Nogueira, para oferecer infraestrutura, novos equipamentos e serviços públicos de qualidade a bairros como Jardim Margarida, Jardim Piatã e Jardim Novo Horizonte. Ele lembra que solicita há algum tempo o mesmo benefício para o Botujuru.

A medida, segundo ele, facilitaria a manutenção da região, com a instalação de uma administração regional e a aquisição de maquinário para realizar os serviços e atender os moradores.

O assunto provocou críticas entre parlamentares da própria base aliada do prefeito Marcus Melo (PSDB), como o vereador José Antonio Cuco Pereira (PSDB). Ele lembra que em Quatinga, nem administrador tem. “O local está abandonado, falta estrutura porque a Prefeitura não coloca máquinas e nem homens para trabalhar”, diz.

Antonio Lino (PSD) avalia que, no dia em que descentralizar a administração, “Mogi será mais igualdade para todo mundo”. Mauro Araújo (PMDB) e Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho (PSB), o Chico Bezerra, observam que são necessárias providências estaduais porque é a Assembleia Legislativa quem cria os distritos.

Habitação

O vereador Diego Martins (PMDB), o Diegão, também denunciou as vendas irregulares de apartamentos do programa “Minha Casa, Minha Vida” em diversos pontos da Cidade, como no Parque Olímpico e Porteira Preta. “Os anúncios estão nas redes sociais com a oferta de apartamentos à venda por R$ 40 mil a R$ 50 mil”, afirma o parlamentar, lembrando que a prática é proibida e que as ofertas estão muito abaixo do mercado e os contratos são de gaveta. Ele disse que vai formalizar a denúncia à Caixa Econômica Federal e à Coordenadoria de Habitação. Vários outros casos foram relatados por vereadores.