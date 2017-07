Câmara debate gratuidade no transporte municipal a idosos

QUADRO DESTAQUE

LUCAS MELONI

A gratuidade no transporte municipal a idosos voltou a ser tema de debate na sessão de ontem da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Desta feita, José Antonio Cuco Pereira (PSDB) levantou a questão do custo que o serviço demandaria dos demais usuários do sistema, já que a passagem aumentaria, por consequência. Vereadores que tinham apresentado propostas semelhantes defenderam a “paternidade / maternidade” do projeto. Legisladores reconhecem que, no futuro, será inevitável tomar uma decisão sobre o assunto.

Há vários dias, parlamentares discutem a possibilidade de apresentar uma proposta que crie o “passe livre” a idosos (a partir de 60 anos – hoje, a gratuidade é aplicada a pessoas com 65 anos ou mais). Fernanda Moreno (PV) requereu e chegou a apresentar uma indicação. Clodoaldo Aparecido de Moraes (PR) fez uma consulta pública no Centro da cidade para estimar quantas pessoas são favoráveis à ideia. Protássio Ribeiro Nogueira (PSD) já havia dito, terça-feira passada, que em duas ocasiões anteriores, já havia sugerido a ideia, mas o problema está na vigência do contrato de licitação do transporte municipal atual que termina apenas em 2019.

“A ideia é boa, mas é preciso avaliar que o passe livre para idoso acarretará um custo aos demais usuários do sistema”, observou.

Mauro Araújo, líder do PMDB na Câmara, lembrou que, tempos atrás, ele coordenou um trabalho para discutir a viabilidade da iniciativa em Mogi, mas, na ocasião, constatou-se a dificuldade que haveria no orçamento se isso acontecesse. “A gente sabe que a gratuidade é algo importante, mas as grandes cidades sofrem efeito disso. As passagens de São Paulo e Guarulhos, por exemplo, deveriam custar quase R$ 6,00, só não custam porque as prefeituras têm como subsidiá-las”, analisou o vereador.

É consenso entre os integrantes da atual legislatura, entretanto, que até 2019 precisará haver alguma definição em relação à ampliação da idade do público idoso beneficiado com a gratuidade.

Reorganização de cabos

Ontem de manhã, vereadores e empresas compartilhantes de cabos em postes de Mogi das Cruzes se reuniram na sede do Legislativo. O encontro é parte de uma série de reuniões entre as concessionárias e a Comissão Permanente de Obras da Câmara Municipal. O trabalho de reorganização dos cabos teve início em meados de 2013 e tem como objetivo reordenar os cabos soltos, amarrados ou emaranhados em postes.

“As empresas nos disseram que a 8ª etapa (conjunto de bairros) já foi concluída e abrange a região do Mogi Moderno, Jardim Camila e Vila Moraes, entre outros. Na quinta-feira, às 10 da manhã, haverá uma reunião na sede da EDP São Paulo, em César de Souza, para definir quais serão os próximos pontos a receberem as melhorias. A intenção é que sejam grandes corredores. Para isso, nós precisamos do apoio da Secretaria Municipal de Transportes para definir quais serão os pontos que podem receber os trabalhos já que, em muitos deles, há necessidade de interdição parcial”, comentou Antonio Lino da Silva (PSD), vereador presidente da Comissão.









Ar-condicionado

O vereador suplente Ricardo Finomasa (DEM), que substitui o líder do partido no Legislativo, Marcos Furlan, apresentou uma indicação à Prefeitura em que pede a implantação de aparelhos de ar-condicionado em alguns ônibus da frota municipal. A proposta, segundo o democrata, é amenizar as altas temperaturas dos coletivos. A ideia é que os equipamentos sejam instalados, de início, em 5% de toda a frota.