Câmara de Mogi vai homologar 40% dos aprovados no concurso público

DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

A Câmara de Mogi publica neste sábado (20) no Diário Oficial do Estado o edital de homologação do concurso público realizado em janeiro deste ano para preencher as 54 vagas em 15 cargos legislativos que deixam de se comissionados. A lista da convocação dos classificados ainda não tem prazo para ser divulgada, mas já está certo que 40% dos aprovados serão chamados em breve para as funções de motorista, vigilante, atendente de gabinete, engenheiro de telecomunicações, contador e procurador jurídico.

A informação foi divulgada nesta sexta-feira (19) pelo presidente da Câmara, Carlos Evaristo da Silva (PSD), durante coletiva na Casa, após assinatura do edital. Ele disse que a lei determina prazo de dois anos para convocação dos aprovados, com possibilidade de prorrogação por mais 24 meses. “Mas o objetivo é chamar pelo menos 70% dos aprovados ainda neste ano, durante a minha gestão”, afirma.

O presidente explica que tudo será feito “com muita cautela” para evitar problemas com custos para demitir os atuais ocupantes de cargos comissionados que serão extintos para contratar os novos. Ele explicou que o Departamento Financeiro está concluindo o estudo sobre o impacto na folha de pagamento e prometeu apresentar essas informações até a próxima terça-feira. Ele alega que os gastos com pessoal não podem ultrapassar os 70% do orçamento anual do Legislativo, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Nessa primeira etapa serão chamados 11 aprovados para vagas de motoristas, seis de vigilantes, três de atendentes de gabinete, um engenheiro de telecomunicações, um contador e um procurador jurídico. Os demais cargos serão convocados numa segunda fase.

Segundo Evaristo, em princípio não serão necessárias muitas demissões, já que a Câmara está com problemas de déficit de profissionais em alguns setores, como no caso dos motoristas. “Atualmente, alguns vereadores e assessores dirigem os carros oficiais ou utilizam os motoristas em sistema de rodízio, o que futuramente será proibido. Com as novas contratações cada gabinete terá um carro, que poderá ser dirigido somente pelos concursados”, observa.

De acordo com o vereador Mauro Araújo (PMDB), que organizou o concurso no ano passado durante sua gestão como presidente, depois de concluído esse processo, a Câmara ficará com praticamente 100% dos cargos administrativos ocupados por funcionários concursados. “Lamentamos o afastamento do pessoal que já atua na Casa há muitos anos, com competência, mas tivemos que seguir a lei. O importante é que tudo foi feito com responsabilidade e transparência”, reforçou.

O concurso realizado por determinação do Ministério Público foi feito pela Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista (Vunesp) e contou com 31.137 inscritos.

Também participaram da cerimônia para homologação os vereadores Diego Martins (PMDB), o Diegão, Clodoaldo de Moraes (PR), Marcos Furlan (DEM) e Emerson Rong (PR).