Câmara de Mogi tem projeto para padronizar estacionamentos na Cidade

LUCAS MELONI

Para evitar dor de cabeça na hora de estacionar, um projeto de lei em tramite na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes pode ser a ajuda que falta a muitos motoristas que utilizam estacionamentos na Cidade. A proposta do vereador Otto Rezende (PSD) pede um tamanho mínimo padrão (largura de 2,60 metros e comprimento de 5 metros) nos estabelecimentos do gênero, nas vagas do shopping e outros centros de comércio. Para advogado especialista em Direito Viário, a medida é necessária e respeita o direito individual do condutor.

O tamanho das vagas em estacionamentos não é um problema apenas nos espaços de parada por hora nas cidades. Com a explosão do mercado imobiliário, no final da década passada, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) viu um crescimento surpreendente no número de ações processuais ingressadas por moradores de condomínios habitacionais cujas vagas de garagem não tinham as metragens respeitadas em relação àquelas no contrato de compra. Estima-se que existam mais de 20 mil processos contra construtoras por causa disso no Fórum João Mendes, o principal da Capital Paulista.

Apesar de serem pontos diferentes (um, alvo de processo, é residencial, e o outro comercial), o ato de padronizar o tamanho das vagas tem ganhado força pela Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). O caso mais recente, por exemplo, é o de Guarulhos que, no fim de janeiro, aprovou projeto de lei que determinava vagas com 2,60 e 5 metros (metragens semelhantes às da propositura de Mogi).

Para o autor da ideia, o vereador Otto Rezende, a medida é necessária porque os espaços existentes hoje são muito restritivos e acabam por dificultar a saída das pessoas dos veículos, sobretudo, daquelas com dificuldade de locomoção, como os idosos.

“Nunca houve regulamentação na Cidade e precisa existir porque acaba com aquela briga sobre tamanho de vaga em Mogi. É preciso evitar que pessoas com mobilidade reduzida, como os idosos, tenham problemas na hora de sair do carro. A proposta agora tramita nas comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. É possível que, se não houver nenhum empecilho, siga para votação em até três meses”, explicou.

Não consta na proposta, mas o parlamentar afirmou a O Diário que acrescentaria uma penalidade: a não renovação do alvará dos estabelecimentos que descumprirem a determinação. Segundo Rezende, porém, “é uma proposta para todos cumprirem”.

O projeto 15/2017, de 1º de fevereiro passado, estabelece ainda que haja um espaço de 10 centímetros entre as faixas de uma vaga para outra, de modo a facilitar a abertura das portas. Se aprovada, a medida passa a valer após sanção do prefeito, porém, as partes envolvidas terão 180 dias para adaptação. É necessário ressaltar que, com isso, estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço (gestores de estacionamentos) precisarão modificar as faixas neste período. Estabelecimentos com impedimentos físicos, como barras ou colunas, não terão que fazer as alterações neste primeiro momento. Empreendimentos residenciais novos deverão respeitar as novas regras, caso contrário, os projetos seriam negados.

A justificativa para que os tamanhos precisassem ser regulamentados é a de que, segundo o parlamentar, os veículos estão maiores. Um carro popular hatch tem 3,9 metros de comprimento e 1,9 metro de largura, um sedan possui 4,1 metros de comprimento e 1,9 de largura e caminhonetes beiram os 5 metros de comprimento e 2 metros de largura.









Itamar Said, presidente da Comissão de Direito Viário da 17ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Mogi), explica que apesar de haver uma legislação federal sobre o trânsito, a criação e a regulamentação de leis para uso do solo são de competência do poder público local. “Neste sentido, a prerrogativa é do Município porque, apesar da existência da lei federal, é a Prefeitura quem delega o que pode ser aplicado sobre o solo. Se observada a situação dos estacionamentos, a priori, não há grandes entraves, com exceção daqueles em que houver um problema de engenharia, alguma mudança de estrutura. De modo geral, é algo benéfico porque evita transtornos”, concluiu.

