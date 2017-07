Câmara de Mogi começa a demitir funcionários comissionados

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

A Câmara de Mogi iniciou nesta sexta-feira (30) a demissão de funcionários comissionados para oficializar a contratação dos aprovados no concurso público realizado neste ano por recomendação do Ministério Público. Nesta primeira etapa foram dispensadas 15 pessoas. Os novos servidores começam a trabalhar na segunda-feira nos serviços de copa, manutenção, almoxarifado, transportes, informática, tesouraria, compras, cerimonial, comunicação e jurídico.

Segundo o presidente da Casa, Carlos Evaristo da Silva (PSD), apenas três que estavam na lista dos 15 primeiros convocados desistiram: um motorista, um atendente de gabinete e um técnico de informática. O edital com novo chamamento para essas vagas será publicado hoje no Diário Oficial e nos jornais da Cidade.

Evaristo quer concluir o processo até o final do ano. O concurso abriu 54 cargos para motoristas, vigilantes, atendentes de gabinete, engenheiro de telecomunicações, contador e procurador jurídico, entre outros. “As demissões ocorrerão de forma gradativa para evitar problemas com a folha de pagamento. Estamos fazendo o planejamento de acordo com as possibilidades financeiras da Câmara”, diz, observando que os gastos com folha não podem ultrapassar 70% do orçamento da Casa.