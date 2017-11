Câmara de Mogi aprova o Plano Plurianual da Cidade

QUADRO DESTAQUE

A Câmara aprovou ontem em primeira discussão e votação o Plano Plurianual do Município de Mogi das Cruzes, que define o conjunto de metas traçadas para o governo do prefeito Marcos Melo (PSDB) para os próximos anos. O projeto de lei, que precisa passar por mais uma avaliação no Legislativo, prevê a conclusão do anel viário, construção de dois terminais rodoviários, revitalização da área do centro histórico, investimentos em novas tecnologias, qualificação profissional e infraestrutura para receber novas empresas, criação de uma maternidade pública, desenvolvimento de projetos esportivos, fomento ao turismo e implementação de vários projetos com objetivo de preparar a Cidade para o futuro, tornando-a mais segura, ecológica e moderna.

O programa é dividido em cinco eixos que agrupam um conjunto de ações com os objetivos a serem alcançados pela Administração Pública no período de 2018 a 2021. São eles: Mobilidade, Competitividade, Conectividade, Integração Socioeconômica, Cultural e Ambiental e o Programa Cuida+Mogi. Construído a partir da análise dos principais desafios e potencialidades de Mogi, o programa foi elaborado pela Secretaria Municipal de Finanças com apoio de todas as secretarias municipais e contou com a participação popular durante as audiências públicas e pela internet entre julho e agosto.

No PPA, a Administração Municipal reforça o compromisso de manter a estrutura de atendimento existente no Município e se propõe a fazer novos investimentos em educação e saúde e a desenvolver políticas públicas em todos os setores. Além da previsão de obras de infraestrutura urbana, o projeto prioriza a inovação tecnológica a fim de atrair novos empreendimentos. Os jovens também receberão atenção especial do governo com projetos nas áreas de esportes, cultura, geração de empregos, empreendedorismo e qualificação profissional. A matéria destaca ainda o patrimônio ambiental como no caso do Rio Tietê, com propostas de melhorar o seu aspecto, transformá-lo em local para lazer e possibilitar, no futuro, seu potencial uso como meio de transporte.