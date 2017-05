Câmara convida secretários para explicar atraso no repasse de verbas

QUADRO DESTAQUE

Os vereadores pretendem convidar, na próxima semana, os secretários municipais Mateus Sartori, de Cultura; Marco Soares, de Governo; e Aurílio Caiado, de Finanças; além de um representante da Procuradoria Municipal para cobrarem explicações pela demora no repasse de verbas obtidas pela Lei de Incentivo à Cultura a artistas de Mogi das Cruzes. A Comissão Permanente de Educação e Cultura deve fazer um levantamento com os casos “parados” na Prefeitura e questionar a indefinição deste processo.

O tema foi discutido na sessão de ontem da Câmara Municipal. O presidente da Comissão, vereador Mauro Araújo (PMDB), destaca que há uma divergência de ideias entre os secretários quanto à liberação das verbas. “O Mateus Sartori tem muita boa vontade em resolver isso. Não há entendimento entre os secretários de Finanças, que parece que sentou em cima do cofre e não quer sair de jeito nenhum, e o de Governo. Eles estão batendo cabeça. As comissões de Cultura e Finanças vão convocar, por meio de requerimento, os três secretários para que venham prestar esclarecimentos sobre esta indefinição do repasse”, disse.

Os parlamentares querem que os chefes das pastas envolvidas na lei expliquem qual a interpretação atual da legislação, detalhes e critérios estabelecidos para que projetos sejam contemplados. A Comissão de Cultura espera contar com artistas para fazer um levantamento de quantos pedidos de patrocínio estão “parados” na Prefeitura.

A Lei de Incentivo à Cultura, de 2016, prevê a destinação de até 20% do valor de tributos municipais a projetos culturais/artísticos.

O presidente da Comissão de Finanças, Pedro Hideki Komura (PSDB), afirma que o problema é a falta de separação deste valor. “O entendimento atual é de que o valor precisa ser separado antes de chegar ao cofre da Prefeitura porque a partir do momento que ele entra, não pode ser aplicado para este incentivo. É preciso, então, que seja feito um processo paralelo de envio a uma conta associada ao projeto com um relatório explicativo à Administração Municipal, caso contrário este problema vai continuar”, argumentou.

O vereador Clodoaldo Aparecido (PR) apresentou moção em que pede explicações à Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) sobre a proibição no uso dos banheiros das estações ferroviárias de Mogi das Cruzes a partir das 22 horas todos os dias. De acordo com ele, várias reclamações chegaram ao gabinete dele por causa de alguns avisos que teriam sido fixados nas bilheterias das estações. Procurada, a CPTM respondeu por meio de nota. “A empresa informa que o fechamento dos banheiros nas estações citadas, no período das 22h às 6h, foi devido a atos de vandalismo em equipamentos e infraestrutura sanitária nos horários de menor movimentação de usuários. Em caso de emergência ou de pessoas grávidas, idosas e mobilidade reduzida, a recomendação é que elas procurem um empregado da estação para que faça a liberação do banheiro”, trouxe o texto.

Dia 17 de maio é o Dia Internacional contra a Homofobia. Integrantes do Fórum Mogiano LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais) estiveram presentes na sessão ordinária de ontem da Câmara Municipal para protestar. Eles tinham cartazes com frases do tipo: “Respeitem nossos direitos”, “Por uma Mogi sem homofobia”, “Queremos Conselho LGBT”. Há anos, os ativistas dos direitos LGBT pedem um Conselho LGBT na Cidade. Eles alegam sobre os números alarmantes de violência a este público.

Iduigues Ferreira Martins (PT) falou sobre o assunto. “O ano de 2016 foi o mais violento desde a década de 1980. Foram 342 pessoas assassinadas por homofobia no Brasil (levantamento do Grupo Gay da Bahia que é realizado há 37 anos). É um número exorbitante. A Cidade precisa de um Conselho que possa discutir a necessidade e a realidade deste público. Não vai ferir a suscetibilidade de ninguém. É política para evitar que a comunidade LGBT pare de ser violentada e morta em Mogi das Cruzes”, comentou.









A Câmara de Mogi das Cruzes realiza hoje, às 19 horas, um evento que trata da importância do alerta para casos de violência e abuso envolvendo crianças e adolescentes na Cidade. O evento acontece no Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças.

“Criou-se, em 2011, uma lei que obriga a comunicação compulsória à Secretaria Municipal de Saúde de casos de violência envolvendo crianças atendidas em equipamentos da rede municipal de saúde. Com isso, alguns passaram a levar as crianças em diferentes equipamentos para que os casos não chamassem a atenção. Com o Sistema Integrado de Saúde (SIS) ficou mais fácil perceber casos do tipo e apurar situações de abuso e violência com crianças”, explicou Claudio Miyake (PSDB), presidente da Comissão Permanente de Transportes e Segurança da Câmara.

Levantamento divulgado pelo Comitê Municipal de Prevenção e Combate às Violências, ligado à Secretaria de Saúde local, registrou 93 casos de violência sexual, sendo 69 envolvendo crianças. Neste ano, até 15 de maio, foram 33 casos, 24 com este público menor de idade.