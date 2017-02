Câmara começa a ouvir motoristas para decidir sobre Uber em Mogi

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

A Comissão Permanente de Transportes da Câmara de Mogi marcou de se reunir nesta quinta-feira (9), às 15 horas, com os motoristas do Uber para discutir o transporte individual no Município. Esta é a primeira etapa do trabalho que será realizado pela Pasta para decidir sobre a regularização do serviço alternativo na Cidade. O assunto gera revolta de taxistas, que defendem a proibição do aplicativo por considerarem a concorrência desleal diante das responsabilidades fiscais que são obrigados a assumir para trabalhar.

A fim de ampliar o debate sobre as vantagens e desvantagens do transporte alternativo, que já conquistou o público, especialmente os mais jovens, o presidente da Comissão, vereador Cláudio Miyake (PSDB), esclarece que os trabalhos serão realizados em cinco etapas. A primeira delas acontecerá hoje, com o convite aos motoristas, que terão espaço para defender o uso do aplicativo e a regularização da atividade na Cidade. Na próxima semana, deve ser agendada reunião com a empresa que controla o aplicativo. A terceira etapa será a conversa com os taxistas. Depois, a comissão, representada também por Diego Amorim Martins (PMDB), o Diegão, e Mauro de Assis Margarido (PSDB), o Maurinho -, e que conta ainda com os vereadores Caio Cunha (PV) e Francisco Moacir Bezerra de Melo filho (PSB), o Chico Bezerra, ouvirá os técnicos da Secretaria Municipal de Transportes.

Os vereadores da comissão também pretendem buscar informações com parlamentares de São Paulo e de outros municípios que optaram pela regularização do Uber para se informar sobre os procedimentos adotados e resultados obtidos.

Ao final desse ciclo, que pela previsão de Miyake deve durar 40 dias, haverá audiência pública com a sociedade civil para fechar a questão. “Depois, faremos o encaminhando com uma posição definida sobre a questão da regulamentação do uso do aplicativo na Cidade”, disse Miyake, completando que paralelamente, a Comissão vai tratar de casos pontuais do transporte coletivo mogiano e esclarecer as críticas de atrasos nos horários e da qualidade dos serviços feitas por usuários.