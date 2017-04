Câmara aprova projeto que obriga posto a mostrar diferença entre gasolina e etanol

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

A Câmara de Mogi aprovou na sessão desta quarta-feira (26) o projeto de lei que obriga os postos a fixarem placas próximas às bombas de combustíveis para informar a diferença de preço entre etanol e gasolina aos consumidores, que poderão ter a possibilidade de escolher aquele que tiver o preço mais baixo. A intenção da nova lei é facilitar a escolha do combustível mais vantajoso em termos de preço.

Na verdade, esse novo projeto apresentado pelo presidente da Comissão Permanente de Direito do Consumidor, vereador Diego Martins (PMDB), o Diegão, faz adequações ao anterior, do vereador Mauro Araújo (PMDB), aprovado na legislatura passada, que obriga os donos de estabelecimentos a divulgar essas informações aos consumidores, mas não determina o local onde as placas devem ser fixadas no estabelecimento. Isso dava brecha para que alguns postos utilizassem cartazes pequenos, em locais de difícil visualização, dificultando o acesso à informação por parte dos motoristas.

Por isso, o novo projeto determina que os postos apresentem as informações sobre os valores percentuais do álcool em relação à gasolina em placas ou cartazes de no mínimo 60 centímetros de comprimento por 40 centímetros de largura. As informações devem ser dispostas em letras maiúsculas, na cor preta sobre fundo branco, em local visível.

“Mogi tem uma frota de mais de 200 mil automóveis e é muito difícil acompanhar o sobe e desce dos preços dos combustíveis. Esta lei é para facilitar a vida dos consumidores mogianos”, observa Diegão.

Araújo completou dizendo que o Código de Defesa do Consumidor não permite que o cliente seja enganado ou induzido ao erro. Além disso, ele alega que fica difícil para os motoristas fazerem cálculos todas as vezes em que precisarem abastecer seus veículos. “As safras de etanol têm variações constantes de preço. Se o valor do álcool for superior a 70% do cobrado pela gasolina, não compensa abastecer com etanol. Se for inferior, vale a pena usar o álcool. O consumidor precisa dessas informações para evitar prejuízos no bolso”, avalia.

Além disso, a matéria aprovada ontem prevê multas maiores para aqueles que descumprirem a determinação. Os infratores estarão sujeitos à advertência e multa de 100 Unidades Fiscais do Município (R$ 16.273,00). Em caso de reincidência, a penalidade dobrará para 200 UFMs (R$ 32.546,00). Para virar lei, a matéria ainda depende de sanção do prefeito Marcus Melo (PSDB).