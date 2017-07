Câmara aprova o Refis durante a sessão desta terça-feira

DESTAQUE

Em sessão bastante movimentada, a Câmara de Mogi das Cruzes aprovou, ontem, o projeto do Programa Especial de Refinanciamento de Débitos para com o Município, conhecido como Refis. Estima-se que a dívida negociável a partir desta iniciativa seja de cerca de R$ 585 milhões. O maior devedor é uma empresa, com pendências de R$ 52 milhões. Na proposta, a Prefeitura fez questão de destacar que a grave crise econômica pela qual o País passa afetou muito as finanças municipais.

Em abril passado, o prefeito Marcus Melo (PSDB) havia anunciado que encaminharia o Refis à Câmara até o segundo semestre. O objetivo é diminuir o valor total da dívida ativa de Mogi das Cruzes que, na data de elaboração do projeto, em maio passado, era de R$ 816.704.561,68. Deste valor, R$ 231.649.718,06 já são débitos parcelados (ajuizados ou não) e que estão fora do débito passível de negociação. Cerca de R$ 585 milhões ainda estão em discussão com os devedores e englobariam o valor a ser negociável. O vereador Rodrigo Valverde (PT) chegou a propor o adiamento para hoje da votação do projeto, de autoria do Executivo, para reavaliar a proposta, mas os colegas negaram o pedido. Emendas que tratam de prazos e percentuais de abatimento de juros e multas foram votadas e também aprovadas.

“O projeto original precisava de alterações. O objetivo principal do Refis é atrair a possibilidade da Prefeitura de atrair dinheiro neste momento de dificuldade. O documento original não privilegiava o pagamento em dinheiro. Havia opção de pagar à vista ou em 24 vezes de igual valor. Alguém, em sã consciência, aceitaria pagar à vista com esta oportunidade? Precisava fazer esta observação para mostrar à população, que a maioria paga em dia seus tributos, que não há um privilégio aos devedores”, comentou Mauro Araújo (PMDB).

“Há uma ação quase profissional de parte da sociedade em atrasar tributos. O Refis pode ser eficaz no auxílio ao caixa da Prefeitura. Acho, contudo, que o valor mínimo para pagamento continua elevado. Há casos de reclamação de pessoas que recebem contas altas e que vão ter que começar a pagar R$ 1,5 mil”, comentou Iduigues Ferreira Martins (PT).

Em resumo, o projeto original propunha o pagamento à vista de, pelo menos, 15% do débito consolidado com parcelamento restante em até 24 vezes iguais e consecutivas com anistia de 100% nos juros e multas. Havia a sugestão de o pagamento de 15% do valor devido e 24 parcelas (ou mais), com valores iguais e consecutivas, com desconto de até 80% dos juros e multas.

As comissões permanentes de Comissão e Justiça e Finanças e Orçamentos apresentaram emendas. O Legislativo sugeriu que dívidas com pagamento à vista terão desconto de 100% nos acréscimos tributários derivados do não pagamento anterior. No pagamento imediato de 15% da dívida e o restante em, no máximo, 12 parcelas iguais e na sequência, o devedor terá desconto de 90% nos juros e multas. Para casos de pagamento de 15% do débito com o restante entre 13 e 24 parcelas o desconto de juros e multas será de 80%. Há ainda a opção de pagamento de 15% do débito consolidado e a quitação do restante com parcelas que poderiam chegar a 96 meses consecutivos, com igual valor e na sequência, mas terão anistia de apenas 70% nos juros.

As dívidas passíveis de negociação no presente Refis aprovado são aquelas registradas junto à Prefeitura até 31 de dezembro de 2016.

O vereador José Antonio Cuco Pereira (PSDB) levantou dúvida sobre diferenças entre o projeto lido pela mesa diretiva na Câmara durante a sessão de ontem e o que constava publicado no portal da Câmara Municipal. Mauro Araújo (PMDB) e Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho (PSB) também propuseram uma discussão sobre a confusão. Ao final, foram lidas e aprovadas as emendas. O projeto foi aprovado por unanimidade. A partir da sanção do prefeito, os devedores, cujos nomes não são revelados, terão 90 dias para aderir à proposta.









O vereador Caio Cunha (PV) concluiu um anteprojeto para a regulamentação do funcionamento dos aplicativos de transporte pago por carros particulares. Ele deve encaminhar o documento ao prefeito Marcus Melo (PSDB), como sugestão para fiscalizar a atividade. Propostas com este caráter devem partir do Executivo. Na visão do parlamentar, o serviço é algo que não pode ser extinto por pressão da fiscalização municipal. A expectativa é de que em até um mês e meio haja uma resposta da Prefeitura.

“Já são mais de 130 liminares favoráveis aos motoristas de Uber. A Justiça já sabe que é algo que não tem como voltar atrás. O prefeito Marcus Melo, de igual forma, sabe disso”, comentou.

Novo vereador

O suplente Ricardo Augusto Claudio Finomasa (DEM) assumiu ontem, por duas sessões, o cargo de vereador, em substituição a Marcos Furlan (DEM), afastado por problemas de saúde. Finomasa, de 54 anos, teve 1.021 votos na última eleição municipal e acabou por ser o primeiro suplente na coligação Juntos Somos Mais Fortes, que reuniu o DEM e o PSC. Furlan tem retorno previsto para a próxima semana.

Proposta

Emerson Rong (PR) propôs um projeto que determina a saída dos condutores e passageiros de veículos movidos a gás natural durante abastecimento em postos de combustíveis de Mogi das Cruzes. A proposta seguirá para deliberação nas comissões da Casa Legislativa e, se conseguir o aval de todas elas, deve partir para votação. Rong baseou-se no caso um acidente ocorrido em São Gonçalo (RJ), em abril passado. Na ocasião, um veículo, que era abastecido, explodiu. Uma mulher morreu e três pessoas ficaram feridas. As cidades do Rio de Janeiro e Maricá, ambas no Estado do Rio de Janeiro, e Campinas (SP) já contam com legislação similar.

Gratuidade

A proposta do vereador Clodoaldo Aparecido (PR) de estabelecer nova idade para gratuidade a idosos rendeu comentários na sessão de ontem. A regra vigente estabelece que pessoas com mais de 65 anos não precisam pagar passagem. A sugestão do vereador do PR é de que a nova idade seja a partir de 60 anos. Protássio Ribeiro Nogueira (PSD) afirma que, em 2013 e em 2016, ele já havia proposto esta gratuidade. “Não é possível alterar este contrato vigente do transporte, de 2004, apenas em 2019, quando será lançado outro certame para definir as concessionárias que cuidarão das linhas municipais de Mogi das Cruzes. Fernanda Moreno (PV) já havia pleiteado a “maternidade” do projeto, inclusive com mensagem encaminhada por e-mail à imprensa ontem de manhã. (L.M.)

Arrecadação

A Prefeitura espera arrecadar cerca de R$ 50 milhões com a aplicação do Programa Especial de Refinanciamento de Débitos para com o Município (chamado de Refis) aprovado ontem pelos vereadores da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. A maior parte deste dinheiro (R$ 40 milhões) deve vir dos pagamentos a longo prazo – em até seis anos. O último Refis ocorreu em 2014 e teve a adesão de 8,2 mil devedores.

Segundo a Secretaria de Assuntos Jurídicos da Prefeitura, o valor estimado para arrecadação deve ser vital para ajudar no orçamento anual do município. “A previsão é de (arrecadar) R$ 50 milhões, sendo R$ 10 milhões em parcela única e R$ 40 milhões em até seis anos, mas esses valores podem variar para mais ou para menos. Sempre que ocorre atraso no pagamento de um valor devido ao Município, são acrescidos ao débito juros de mora e multa, previamente estabelecidos na legislação. Todos os juros de mora e toda multa incidente sobre os débitos serão anistiados (perdoados) pelo Refis, ou seja, o devedor terá a oportunidade de pagar o principal, corrigido, sem juros e multa, desde que adira a uma das formas de pagamento estabelecidas na Lei do Refis”, trouxe nota encaminhada pela Coordenadoria de Comunicação Social.