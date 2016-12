Calor persiste nas próximas semanas

Cidades

Roupas leves, protetor solar sombra e muita água. Essa é a estratégia para evitar problemas com a alta temperatura. Em dias de calor, as pessoas que saem às ruas normalmente não resistem a um sorvete ou sucos para se refrescar. As atenções devem ser redobradas, especialmente com as crianças, para evitar a desidratação e a insolação nessa época de calor que deve se prolongar nas próximas semanas.

Ontem à tarde, Iara do Nascimento Silva decidiu dar uma volta com a filha Livia, de 2 anos, “para sair um pouco de casa e tomar um sorvete”. Ela conta que nesta época utiliza o umidificador para minimizar os problemas respiratórios da menina.









Os amigos Alan Saraiva Claudino e Gabriele Victor Montemór pararam para conversar, tomar água e refrigerante na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, no Centro. “Aqui está agradável e dá para amenizar o calor”, disse ele. Na opinião de Gabriele, a melhor opção de lazer nessa época são os parques da Cidade, onde há vasto espaço arborizado.

“Tomo muita água, como fruta e uso protetor solar para evitar problemas com o calor”. Essa é a dica de Graziele de Paula Santana Ribeiro Santana Roza, que também optou por uma roupa “bem leve” para dar uma volta na Cidade. A irmã dela, Laila Vitória de Paula Santana, disse que o programa preferido nessa época é “sair para tomar sorvete”.

A situação favorece as sócias de uma sorveteria do calçadão da Rua Dr. Deodato Wertheimer, Débora Lucia de Souza Ishii e Angélica Aparecida Ishii, que estão “torcendo para que os próximos dias

sejam bem quentes”. Ontem teve até fila de pessoas.

O clima deve permanecer o mesmo nesta semana. Segundo informações da meteorologista da Climatempo, Josélia Pegorim, o calor vai continuar intenso em Mogi das Cruzes nos próximos dias, porque o sistema de alta pressão atmosférica, conhecido como Alta Pressão Subtropical do Atlântico Sul (Asas), ganhou força sobre a região Sudeste do Brasil e causou a diminuição da chuva em todos os estados.









“Não dá para descartar completamente a ocorrência de pancadas de chuva no Estado, inclusive em Mogi, nos próximos dias, mas não há condições para a chuva generalizada”, explica. Ela disse ainda que pelo menos até a passagem para o ano de 2017, os mogianos e paulistas vão continuar convivendo com muito calor e pouca chuva. Uma frente fria passa ao largo do litoral paulista, entre os dias 28 e 29 de dezembro, com fraca intensidade. O ar frio polar será fraco e não terá força para baixar a temperatura em Mogi e São Paulo.

“Com calor não se brinca! Não dá para eliminar completamente a chance de pancadas de chuva no Réveillon, por causa do calorão. Mas a chuva que ocorrer será à tarde ou no máximo até o começo da noite. A chance da chuva atrapalhar as festas de Ano-Novo é baixa, inclusive na Grande São Paulo, Mogi das Cruzes, no Alto Tietê e litoral”, prevê. (S.C.)