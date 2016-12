Calor leva mogianos a represas

Cidades

SILVIA CHIMELLO

Com o dia de sol quente, muitas famílias aproveitaram a quarta-feira para se refrescar na represa do Rio Jundiaí, em Taiaçubepa. O local, bastante frequentado por mogianos e moradores das cidades da Região, é considerado uma boa opção de lazer para esses dias de calorão.

Um dos frequentadores assíduos do espaço é a família do metalúrgico Aníbal Firmino Candeias e da costureira Josiane Alexandre Candeias. “Moro em Mogi, sempre tiro férias nessa época do ano e venho passar um tempo na represa com as crianças, que adoram o lugar”, disse ele. A mulher conta que os filhos Miguel, de quatro anos, e Gabriel, de seis, se divertem também soltando pipa.

Quem não abre mão de um banho de represa é a família do ajudante geral Israel Ferreira da Silva e da dona de casa Pamela Rafaela de Lima Lobato. Eles moram em Biritiba Mirim e dizem que aproveitam os momentos de folga no verão no local, com a filha Kauane (9). “Prefiro aqui por causa da tranquilidade, do sossego e do ambiente agradável”, comenta ele.

O interessante foi o caso da família de João Custódio dos Santos e Raquel da Costa Menezes Santos, pais de Jairo (5). Eles receberam neste final de ano a visita dos familiares Felipe e Letícia Menezes, que vieram com os dois filhos, Ryan (5) e Nayara (4), do Rio de Janeiro, para passar o final de ano na casa dele, em Mogi.

“Estávamos indos passar o dia na praia de Bertioga, mas desistimos no meio do caminho por causa do trânsito. Mudamos o roteiro e viemos para a represa. Foi a melhor coisa que fizemos, porque o lugar é lindo”, disse ela. A família preparou um piquenique, com comidas, bebidas e doces.

Outro casal que trocou a praia pela represa do Rio Jundiaí foi a professora Ana Campos e o aposentado José de Souza. “O lugar é muito bonito, tranquilo e agradável, mas deixa a desejar na questão da infraestrutura. Poderia ser um ponto de turismo no Município se tivesse uma estrutura melhor”, comenta o marido. Ela reforça os argumentos e diz que a Prefeitura “deveria estudar a possibilidade de limpar, instalar sanitários e sanear melhor a área, além de instalar um posto de atendimento com salva vidas no local”. Eles chamaram atenção para a presença de Jet Ski na represa, “próximo aos banhistas, sem nenhuma fiscalização”.

No entanto, a comerciante Stela Cândida da Silva, que junto com o marido José Manoel da Silva, mantém uma barraquinha de espetinhos para atender turistas, defende a presença dos veículos aquáticos, porque, segundo ela, são eles que prestam socorro quando percebem banhistas em situação de perigo. “Se não fosse isso, o número de mortes por aqui seria bem maior”, destaca. Mas apesar de já ter ocorrido muitos casos de afogamento no local, eles consideram a represa do Jundiaí “muito segura”.