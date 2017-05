Calçadas perigosas

Artigos, Opiniao

Moro em Mogi há 35 anos e há 35 anos convivo com o problema das calçadas. Tem pra todo gosto. Tem calçada com poste no meio, com buraco, com mato, com restos de construção, com entulho, com rampa para carro. Tem calçada desalinhada e ainda existem pessoas folgadas que pensam que existem apenas elas na Cidade e colocam seus carros em cima da calçada. Outras colocam lixeiras e, se não bastasse, colocam piso de ardósia. Esse tipo de piso, depois de molhado, parece sabão de tão liso que fica. Dessa vez, a vítima fui eu. Estatelei na ardósia e, como consequência, consegui uma fratura de fêmur. Até agora, foi só sofrimento: a dolorosa cirurgia, a demorada recuperação e tantas outras consequências.

Na minha família, a história se repete. Há dez anos, perdi minha sogra pelas consequências de um tombo em frente ao Mercado Municipal. A calçada padrão tinha um piso solto e fez com que ela enroscasse o pé e caísse. Acho que passou da hora de as autoridades competentes se mexerem para mudar isso, porque esse problema, que é sério, precisa ser resolvido. Fiscalizar e buscar uma solução são necessários o quanto antes para fazer de Mogi uma Cidade melhor. É preciso mais respeito com as pessoas, principalmente os idosos e quem tem dificuldades de locomoção. É saudável promover o bem-estar do próximo e não é tão difícil assim.

Maria Salete de Santi Leite de Campos

