Calçadas de Mogi apresentam buracos, matos e desníveis

QUADRO DESTAQUE

LARISSA RODRIGUES

Feitas exclusivamente para facilitar a circulação dos pedestres, as calçadas acabam muitas vezes atrapalhando e tornando-se perigosas. Isso porque em muitos pontos de Mogi das Cruzes estes passeios públicos estão com o piso danificado, coberto por bastante mato ou até mesmo com grandes buracos.

A Administração Municipal informou que quando são constatadas irregularidades, o proprietário do imóvel é notificado a realizar o reparo, com prazo de 30 dias para execução dos serviços, conforme determina a legislação. Caso não realize a intervenção, ele é multado e novamente notificado. No centro expandido, onde é obrigatória a utilização do piso padrão, a multa corresponde a duas Unidades Fiscais do Município (UFMs) – R$ 325,46. No restante da Cidade, onde não há obrigatoriedade do piso padrão, a autuação é de 8 UFMs, o correspondente a R$ 1.301,84.

Em frente às propriedades particulares, a Prefeitura, portanto, afirma que a incumbência é dos proprietários dos imóveis. Entretanto, o arquiteto e urbanista Paulo Pinhal garante o contrário. “O que precisamos entender é que pela legislação atual, baseando-se no Estatuto da Cidade e também no Código de Trânsito Brasileiro, quando o assunto é o passeio público, a responsabilidade é da Administração Municipal”, reiterou.

O artigo 68 da Lei nº 9.503/97 do Código de Trânsito Brasileiro impõe no parágrafo 7º que “É dever do poder público nas vias públicas, do condomínio ou proprietário nas vias privadas, e direito do pedestre: I – A manutenção das calçadas e passeios adequados à circulação livre e segura; II – A realização imediata dos reparos para manutenção dos calçamentos, com a remoção de desníveis, obstáculos, degraus e reentrâncias capazes de provocar acidentes ou quedas e causar lesões corporais e danos”.

Portanto, Pinhal observa que uma Lei Municipal não seria válida neste caso. “Todos nós sabemos que nem das ruas e avenidas a Prefeitura dá conta, imagine as calçadas. Mas existe uma lei em vigor na Cidade desde 2011, que joga para o proprietário a responsabilidade, entretanto, atualmente ela é inconstitucional por existir a Lei Federal, que é maior”, comentou o arquiteto e urbanista. Para ele, a solução seria um acordo entre o poder público e a população. Uma das soluções propostas por Pinhal, seria um acordo entre os munícipes e a Prefeitura. Caso a manutenção seja feita pelo proprietário, ele poderia receber uma espécie de bonificação, como desconto no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

A reportagem de O Diário esteve em alguns pontos críticos da Cidade, como é o caso da Rua Capitão Eurico José de Oliveira, na esquina com a Avenida Governador Adhemar de Barros. Por lá, a calçada está com o piso levantado, visivelmente atrapalhando a passagem. Já na própria Adhemar de Barros são bastante lugares danificados, mas o que chama atenção é um buraco no passeio público oposto à linha das composições da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Já a Avenida Pereira de Carvalho está repleta de mato em alguns locais.

As calçadas estreitas em algumas ruas de Mogi já são motivos de críticas constantes, mas estes problemas as intensificam ainda mais. “Na questão de acessibilidade, nós mogianos sofremos com as calçadas estreitas e também com a própria topografia dos bairros onde as ruas são de aclives e declives e por conta da Prefeitura não exigir e apontar os nivelamentos que devem ser feitos nas casas, elas acontecem em níveis diferentes, fazendo com que tenhamos degraus nas calçadas”, finalizou.

A Secretaria Municipal de Segurança informou que o Departamento de Fiscalização de Posturas realiza diariamente a fiscalização sobre as condições das calçadas da Cidade e que os locais apontados pela reportagem serão vistoriados pelas equipes e, constatada irregularidade na manutenção, os responsáveis pelos imóveis serão notificados a fazer o conserto. Na Avenida Governador Adhemar de Barros – entre a Vila Industrial e Braz Cubas – 12 imóveis já receberam a notificação.









Entre os prédios da Casa da Agricultura do Estado, da Câmara Municipal e do Fórum de Mogi está um trecho da calçada da Avenida Dr. Cândido Xavier de Almeida e Sousa bastante danificado. Muito se dá pela raiz de uma árvore, que estourou o passeio público. O problema, que não é de agora, incomoda Paulo Sergio da Silva Pimentel, autor de uma carta enviada à redação de O Diário.

Na publicação, ele afirma que “Ignorada pelo poder público há muitos e muitos anos, a calçada situada a pouquíssimos metros da Prefeitura, Câmara Municipal, Fórum, Casa do Advogado, UMC e terminais de ônibus e trens, encontra-se em estado lastimável e até mesmo criminoso, impondo grande risco aos inúmeros pedestres que por lá transitam diariamente”.

Questionada, a Administração Municipal informou que, assim como outros locais denunciados pela reportagem (leia mais ao lado), este trecho será vistoriado.