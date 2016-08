Cala a boca, Eduardo!

Comentários (0) Cartas Like

Não é possível. A cada dia mais continuarmos tendo nossos tímpanos trincados pelas manifestações nos mais variados momentos, dos governantes das várias esferas deste País.

A falta de condições mentais fica muito evidente.

O prefeito da Cidade Maravilhosa tem se superado a cada dia nesse quesito.





Como tantos, perde a oportunidade de ficar de boca fechada.

O que a meu ver, embora desconfortante, mostram a falta de condições e o que são capazes de protagonizar para se passarem por populares e chegados aos mais pobres.

Ao entregar uma casa popular à sua proprietária, estabeleceu um monólogo chulo, beirando à imoralidade, abordando e insinuando aspectos sexuais totalmente fora do contexto, expondo e causando constrangimento à contemplada.

O que tem esse senhor na cabeça?

Só confirma que nunca estive errada a seu respeito. Após vê-lo atuar na CPI do mensalão, se insurgindo contra as roubalheiras protagonizadas por integrantes do governo do PT e, logo após, para atingir seus objetivos políticos, se unindo aos que chamou de ladrões.

Isso é que por aqui chamam de política. A política da falta de caráter.

Onde os maiores inimigos da vida toda, num instante, se tornam os melhores amigos de infância e às favas os escrúpulos. Se xingam e se abraçam com tamanha desfaçatez. Afinal, os interesses e conveniências valem muito mais que o caráter.

Bom será se, figurativamente, os eleitores de todos que assim atuam, funcionem como uma implacável guilhotina.

O País agradecerá.

Heloisa A. Martinez – heloisa_martinez@hotmail.com