Caixa entrega mais 600 apartamentos em Mogi

Na sexta-feira, às 10 horas, serão entregues os condomínios do programa “Minha Casa, Minha Vida” Apoema I e II, no Parque Olímpico, em Mogi, com 600 apartamentos ao todo. A assessoria da Caixa Econômica Federal (CEF) informou que Gilberto Magalhães Occhi, presidente da instituição financiadora do projeto, deve comparecer ao evento.

No mesmo dia e horário, como parte da programação de aniversário da Cidade, estava prevista a assinatura da ordem de serviço das obras de restauração do casarão da Rua Coronel Souza Franco, no Centro, mas devido à visita do presidente da CEF e da entrega dos apartamentos, a cerimônia deve ser remarcada para a próxima semana.