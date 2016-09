Cães abandonados

Comentários (0) Editorial Like

As dificuldades encontradas por uma família para dar destino a um cachorro encontrado nas proximidades da Rodovia Mogi-Taiaçupeba, no Distrito de Taiaçupeba, recolocam a atenção à animais abandonados no noticiário. Antes de acionar este jornal, os moradores recorreram ao Centro de Controle de Zoonoses, para solicitar uma intervenção dos funcionários municipais na retirada do animal, que apresentava comportamento agressivo. A primeira resposta recebida foi decepcionante: a família teria de se arranjar por si mesma. Depois do contato com a reportagem, a informação mudou, com a promessa de se incluir o pedido de ajuda na fila de espera por esse tipo de atendimento.

Bem, esse caso, após a pressão, caminhou para uma solução. Mas e quando as pessoas topam com cães agressivos e não são prontamente atendidas? O que elas fazem? Têm condições, por exemplo, de contratar profissionais que saibam conduzir esses cachorros? Ou vão contra a legislação de proteção aos animais e tomam medidas outras?

Felizmente, nesse caso, os moradores deram um bom exemplo. Procuraram os meios certos para tratar de um problema corriqueiro. Primeiro a Prefeitura, depois o jornal.





Organizações não-governamentais costumam receber os pedidos de ajuda, como afirma a vereador Ana Karina Pirillo (PSD). Segundo ela, Mogi das Cruzes pode ter 25 mil animais abandonados. Muito famintos e machucados costumam ser dóceis. Mas, há os assustados, que fazem vítimas, ciclistas e corredores, e também pedestres.

Iniciativas para a castração, o incentivo à posse responsável e a posse compartilhada melhoram a atenção a esse problema de saúde pública. Amanhã, mesmo, o poder público avança um pouco mais com a inauguração das instalações do Centro do Bem-Estar Animal, que prevê o atendimento veterinário, em César de Souza. A conscientização popular tem resultado em ações interessantes, como a adoção informal e compartilhada, feita por grupos de vizinhos que cuidam de cães que não têm uma residência fixa.

Porém, há o quê fazer para eliminar essa preocupação, inclusive das autoridades. Cães abandonados não são vacinados, e podem ser vetores de doenças.

Não foi adequado o primeiro atendimento dado a essa família – e ele repete outros, registrados por este jornal. Ou seja, há uma falha (de comunicação e/ou boa vontade) a ser rapidamente eliminada – se há uma lista de espera porque isso não é informado a quem procura uma saída segura para uma situação como essa?