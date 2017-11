Artigos

José Arraes

Se o meu pai faleceu aos 99 anos de idade, lúcido e crítico, eu já tinha me preparado conscientemente para me caducar lá pelos 85 ou 90 anos.

Dei-me alguns anos a menos pelos tempos de desaforos e de ranzinzas que constantemente somos obrigados ficar sabendo por essa mídia destemperada para nos deprimir e engolir, fazendo-nos rancorosos, pessimistas, cabisbaixos, dependentes, submissos e, sobretudo desconectados, quando não raras vezes nos tornamos verdadeiros bajuladores indolentes, peçonhentos, maliciosos e maldosos.

E a autocrítica vai para as cucuias, a capacidade de crítica vai para o zero e a concordância indiscriminada sem contestação aflora somente na poltrona da sala de televisão ou nos exemplos deseducadores das novelas, onde nos sentamos como reis do nada.

Nesse mundo do “tudo está bem” não importa o fim, vale somente o meio.

E pronto.

Quando eu era jovem, lá pelos anos sessenta/setenta, criticar um governante era ser taxado de comunistas, marxistas, leninistas, socialistas e radicais tão diferenciados que deveriam ser excluídos do meio para não influir outros exemplares cidadãos capitalistas.

Durante os anos da “redentora” o pio era pequeno, somente os corajosos comunistas, marxistas, leninistas, socialistas e radicais saíram às ruas para resgatar a cidadania, e foram enjaulados no DOI-CODI, estripados, marcados com ferro quente, enforcados, deformados e torturados.

O Vladimir Herzog, um dia disse: “Quando perdemos a capacidade de nos indignarmos com as atrocidades praticadas contra outros, perdemos também o direito de nos considerarmos seres humanos civilizados”.

Foi por causa deste tempo e desta causa que surgiu a “Constituição de 1988” que o Dr. Ulisses Guimarães chamou de “Constituição Cidadã”.









Agora, nestes tempos de desavergonhados, criticar governantes é ser “petista”, “esquerdista” e “não pensar no País”, como disseram alguns parlamentares na exaltação do Congresso, recentemente.

E deste marasmo surgiu um punhado de aproveitadores, peçonhentos, politiqueiros que só se auto elogiam sem se ruborizarem, falam com a sonoridade do pseudo e nem se apercebem ou já se acostumaram ao mau exemplo, tanto e tanto repetidamente que se esqueceram da verdade, e a mentira vira história. E o dever e a obrigação viram pormenores.

Querem exemplo?

O ex-prefeito de Mogi publicou na edição de 28.10.2017, de O Diário, um artigo cujo teor preceitua a demonstração da necessidade do regionalismo em prol do desenvolvimento e em dado trecho, ele exemplifica que “moradores de outros lugares, compram comprovantes de endereços” para terem seus filhos estudando no município de Mogi, como forma de comprovação desta necessidade regional.

É isso mesmo que entendi ou estou mesmo caduco fora de época, desconectado, comunista, petista, esquerdista a tal ponto de precisar justificar o erro para exaltar o mal?

Espero chegar à idade que planejei discordando destas tiradas que não dignificam ninguém, não acrescentam nada sob qualquer hipótese e principalmente, não deveria ser nunca uma posição governamental de pessoas públicas representantes de todos nós.

Principalmente nos dias atuais, onde existe um Congresso minado de permissividades e concordâncias, desde que sejam vantajosas para o “eu faço”, “eu fiz”, “eu aconteço”, “eu realizo”, “eu posso”, “eu sou o melhor” e por aí afora.

Os sinceros pêsames deste caduco antecipado.

José Arraes é presidente do Instituto Cultural e Ambiental Alto Tietê (Icati)