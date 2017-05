Cadê Iô-Iô, Dona Fia?

Artigos

Cahoni Chufalo

Clássico gravado pelo Fundo de Quintal, a música Cadê Iô-Iô descreve assim o próprio: Iô-Iô é moleque maneiro, vem lá do Salgueiro e tem seu valor/toca cavaco, pandeiro e no partido alto é bom versador/quem sabe o seu paradeiro é um pandeiro, cavaco, tantan/quando ele encontra a rapaziada só chega em casa de manhã. Iô-Iô, o filho de Dona Fia, que todos na canção procuram, é Almir Guineto.

Não há dúvidas que o seu paradeiro foi um pandeiro, um cavaco, um tantan. E um banjo, claro, tão colado às suas mãos e ao seu nome. Foi ele um dos introdutores do instrumento no samba e o seu maior divulgador. O rápido repicar nas cordas, o som diferente e mais alto do que um cavaquinho, perfeito para os pagodes, revolucionou a sonoridade do samba. O que já lhe valeria um ingresso na história. Mas tinha mais.

Tinha mais uma coleção de sambas que, cantados ou criados por ele, se tornaram célebres. Conselho, Insensato Destino, Mordomia, Lama nas Ruas, Mel na Boca, Só pra Contrariar, Boca sem Dente, Coisinha do Pai, Mãos… Tinha os importantes grupos dos quais participou, como Originais do Samba e Fundo de Quintal, do qual foi um dos fundadores. Tinha ainda a característica voz rouca e arrastada, eco das infinitas horas de samba e boemia.

Tinha o samba nas mãos, na voz, na cabeça. Era um ser de samba, sambista total. E sua morte, na última sexta-feira, soou como um solitário surdo batendo num barracão vazio. Um toque de finados ao sambista que se vai. Mas o samba, como sempre, absorve muito bem a tristeza. O samba é a tristeza que balança, na síntese perfeita de Vinícius. O luto logo se fará festa, o vazio logo se preencherá com pandeiros, banjos e cavacos, e o baixo astral, como tantas vezes cantou Almir, será deixado de lado.

Iô-Iô sumiu de vez, Dona Fia. Mas que sorte podermos reencontrá-lo em cada pagode de esquina, em cada banjo divinamente tocado, em cada uma de suas canções, obrigatórias, lindas canções.

Brasileiramente lindas, para lembrar Belchior, outro grande que se foi recentemente.

