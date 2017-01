Artigos

Quando assistimos a um telejornal ou abrimos o jornal, não tem jeito, as capas e editoriais nos trazem uma enxurrada de notícias ruins e principalmente casos de corrupção. Por conta disto muitas pessoas insistem em não mais querer acompanhar o noticiário porque os desdobramentos político-policiais se superam. De onde menos se espera vem a informação de corrupção onde milhões, bilhões de reais foram para o ralo, ou melhor, para o bolso de bandidos do colarinho branco que fizeram fortuna às custas do assalto aos cofres públicos. Tem corrupção em várias instâncias e governos pelo Brasil, e o caso mais emblemático e midiático sem dúvida é a mais conhecida de todos, a Operação Lava Jato e seus reflexos.

Agora o mega-super-hiper empresário modelo Eike Batista é a bola da vez e teve a sua prisão decretada por envolvimento no esquemão de propinas do ex-governador carioca Sergio Cabral, mais um escândalo de milhões que drenaram as forças econômicas do estado do Rio de Janeiro. Um dos mais ricos empresários do mundo, procurado pela Interpol. É exatamente nessa hora que se torna inevitável associar a falta de hospitais, a falta de dinheiro para as polícias e a razão dos servidores daquele Estado não receberem seus salários. É nessa hora que se tem a melhor ilustração em que infelizmente se transformam certos políticos gananciosos ao extremo.

Há uma repetição nos últimos anos no Brasil de fatos ligados a empresas aparentemente modelo de gestão e sinônimos de sucesso, mas que em verdade eram máscaras que as colocavam no ranking de empreendedoras, pois sugavam, isso sim, o dinheiro público, sem dó. Com qualquer um que você converse a sensação é que os fatos como os mostrados na Operação Lava Jato não têm mais fim, que irremediavelmente estamos fadados à quebra do País por conta de tanto dinheiro desviado, sinalizando que as coisas estão indo cada dia pior. Sim, reconhecemos isso, mas a Sociedade deve lembrar seu papel significativo na hora da escolha dos políticos, ano que vem nova eleição teremos, e todo aquele enrolado deve ser afastado pelas urnas, os bandidos denunciados e os ladrões dos cofres públicos presos. Só com isso, com instituições verdadeiramente fortes é que as riquezas do Brasil não se perderão no cipoal da corrupção desenfreada, que tira o alimento de muitos e coloca outros tantos para dormir nas ruas e morrer em filas de hospital.

Laerte Silva é advogado