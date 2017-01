Cachoeiras do Alto Tietê convidam ao turismo

QUADRO DESTAQUE

ELIANE JOSÉ

Os caminhos abertos pelos rios Tietê, Itapanhaú, Itatinga e Sertãozinho criam belíssimas corredeiras, cachoeiras e remansos para banhos e passeios nas cidades da Região de Mogi das Cruzes e Bertioga. É um roteiro conhecido por gente que gosta de natureza, com potencial inexplorado para enriquecer o turismo de aventura e ecológico. São belas, mas perigosas.

Para a maior parte das pessoas, essa cadeia de belezas naturais é vista de longe, principalmente pela Rodovia Mogi-Bertioga, ou por fotografias postadas por adeptos das caminhadas por trilhas, ou trekking, como elas são hoje denominadas. Localizados em áreas protegidas pela legislação ambiental, esses percursos podem ser feitos em endereços públicos (desde que se obtenha autorização) e particulares (alguns, com cobrança de taxas).

O desfrute das águas doces e limpas obedece regras porque essas áreas estão em reservas sem infraestrutura e, algumas, de difícil acesso. Quem se aventura por esses caminhos verdes deve tomar certos cuidados e planejar o passeio, para que ele não se transforme em acidentes ou implicações jurídicas (veja matérias nesta página).

Dito isso, a Região é pródiga em rotas lindas e pouco exploradas. Algumas mais conhecidas foram caprichosamente esculpidas no caminho para o mar. E há outras, em cidades como Salesópolis, onde, segundo a Prefeitura, são mais de 80 opções de cachoeiras e corredeiras, além de cinco mais visitadas e com alguns nomes inusitados – da Veia, do Zé Bin, Paredão, Tobogã e Porteira Preta.

Na Guararema banhada pelo Rio Paraíba Sul, a cachoeira mais conhecida é a do Putin, que está dentro de uma propriedade particular. Em Mogi das Cruzes, há pontos em Sabaúna e em Quatinga.

Alguns sites agrupam as localizações e dicas. Mas, antes de pegar a mochila e cantil, o ideal é recorrer a um guia autorizado e aos gestores públicos, no caso da Serra do Mar.

A Cachoeira Véu da Noiva, que risca a paisagem vista da Rodovia Mogi-Bertioga, é mesmo para olhar. É proibido visitar o paredão riscado de branco pelas cascatas que formam quedas d´águas, conhecidas pelos mochileiros de plantão.

Ela integra a Reserva Estadual da Serra do Mar. Nos últimos anos, a fiscalização ganhou vigor após o registro de acidentes graves e fatais (um rapaz morreu há seis anos ali) e o aumento de pessoas perdidas no interior da Mata Atlântica.









Em dezembro passado, uma fiscalização realizada pela Fundação Florestal e a Prefeitura de Bertioga flagrou cerca de 150 pessoas na atividade ilegal. Foram lavradas advertências e multas (veja matéria na página ao lado).

Além do desconhecimento desses fatos, a falta de sinalização na rodovia e a facilidade de acesso às trilhas e remansos criados pelas nascentes que encorpam o Rio Sertãozinho levam muitas pessoas a locais como a Pedra Furada.

Essas condições e o fato de ser um lazer barato e garantido para os dias de muito sol e férias popularizam esses programas.

Quem percorre a Mogi-Bertioga aos finais de semana surpreende grupos pequenos e grandes de pessoas, com mochilas nas costas, caminhando pelas laterais da pista a partir do ponto final da linha de ônibus do Bairro Manoel Ferreira, antes do trecho do Tobogã.

Esse é o ponto de partida para um passeio belíssimo, com direito ao encontro com pássaros e espécies como orquídeas.

Essa natureza exuberante, no entanto, tem seus riscos. Um admirador desse universo, o veterinário Jeferson Leite defende melhor preparo de prefeituras e órgãos fiscalizadores para acompanhar o que pode ser arriscado para o visitante.

Na Rodovia Mogi-Bertioga, o início das trilhas centenárias sequer é sinalizado – o que pode ser usado como um argumento sobre o desconhecimento das restrições legais sobre o uso delas. O passeio, no entanto, exige planejamento (veja matéria à pagina 2)

Sites reúnem informações

Sites destinados a mochileiros e aventureiros dispõem de dados sobre as cachoeiras da Região de Mogi das Cruzes. Neles, é possível descobrir que o paredão da Cachoeira Pedra Furada, no Rio Sertãozinho, é considerada como uma das belas do Estado. Em um desses endereços (www.coconomato.com.br) – sim, é esse mesmo no nome, O Diário pinçou algumas das informações. No site da Prefeitura de Bertioga (www.bertioga.sp.gov.br) também é possível encontrar telefones de empresas de turismo que realizam passeios agendados. Confira algumas dessas belezas:





Pedra Furada

Cidade: Biritiba Mirim

Trilha de fácil a moderada

Distância: 6 quilômetros, a partir do bairro Manoel Ferreira

Altura da queda: Aproximadamente 2,5 metros

Cachoeira da Light

Cidade: Biritiba Mirim

Trilha de baixa complexidade, com subidas e descidas (a localização é difícil por causa da falta de sinalização dos caminhos)

Cachoeira do Elefante

Cidade: Biritiba Mirim

Dificuldade: Considerada difícil

Distância: 9 quilômetros, também a partir de Manoel Ferreira

Para saber mais

Parque Estadual Restinga de Bertioga

Acesso pela Rua Gonçalo Da Costa, 140, Centro

Atendimento de segunda a sexta, das 8 às 17 horas.

Ingresso: Para a visitação é necessário a contratação de monitores cadastrados no município.

Telefone: (13) 3317-2094

E-mail: pe.restingabertioga@fflorestal.sp.gov.br