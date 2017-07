Cabral, o senhor propina

Cartas

O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que se encontra encarcerado, não se contentava em receber propina somente das empreiteiras, como se apurou até aqui, nas investigações da PF, que se aproxima do R$ 400 milhões! Que foram aplicados em iates, joias, imóveis, mesadas para familiares, grandes noitadas em Paris, etc. Este endiabrado cidadão da terra do Cristo Redentor, amealhou também do setor de transporte urbano do Rio, entre 2010 e 2016, mesadas ilícitas que somaram a R$ 123 milhões, dos R$ 260 milhões, deste nefasto esquema distribuído aos políticos, como relata a Força-Tarefa da Lava Jato, na Operação Ponto Final. No qual prendeu, entre outros, o empresário Jacob Barata, conhecido como “rei dos ônibus” do Rio, que comandava esta distribuição de propina, consequência de reajustes autorizados acima da inflação para o transporte urbano! Ou seja, outro golpe de Sergio Cabral, contra o povo que o elegeu por dois mandatos para governador… Um picareta!

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com