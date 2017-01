Cabeleireiro é preso por suspeita de atirar em empresário

Policia

LAÉRCIO RIBEIRO

Após uma denúncia, os policiais militares João e Almeida, da viatura M17263, prenderam na tarde de ontem Igor Juan da Silva, onde ele trabalha, num salão de cabeleireiros da Avenida Japão, na Vila Municipal. A pedido do delegado titular Jorge Luiz Neves Esteves, do 2º Distrito Policial, em Braz Cubas, o acusado teve a sua prisão temporária decretada pela Justiça por tentar matar a tiros, em 30 de outubro do ano passado, o empresário Tadeu Soares Paiva, de 32 anos.

Ontem, a escrivã Keiko, do 2º DP, elaborou o Boletim de Ocorrência sobre a captura do suspeito. No final da tarde, Igor Juan foi transferido da Delegacia para a Cadeia Pública de Mogi.

Anteriormente, quando foi indiciado pelo crime, ele confessou que Tadeu chegou na residência do seu pai, Nivaldo, e começou uma discussão por causa de um “negócio” envolvendo uma moto que foi desfeito. Na ocasião, Igor já portava um revólver 38 e ele alegou que “só atirei porque ele (Tadeu) estava com um 38”.









O empresário conseguiu sobreviver apesar da gravidade dos ferimentos. Ontem, ele desmentiu a história de Igor.

Ainda no 2º DP, foi autuado em flagrante por tráfico de entorpecentes, na noite desta quarta-feira, Italo Gabriel Carrara, de 18 anos. Ele foi surpreendido pela Polícia Militar com maconha, cocaína e crack, além de R$ 49,00 da venda de drogas e um celular.