Cartas

Tudo bem que as chuvas contribuem para isso, mas a continuar do jeito que estão, as ruas de Mogi logo estarão definitivamente intransitáveis. A quantidade de buracos existentes torna qualquer passagem por elas um verdadeiro sacrifício, comprometendo até mesmo a parte mecânica dos veículos. Clamamos por providências.

Regina Gomes Silvestre

regsil@hotmail.com