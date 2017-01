Brincadeiras antigas

Artigos

Perseu Gentil Negrão

Aproveitando esse absurdo recesso forense (como pode um serviço público essencial parar por mais de 20 dias?), viajei com parte da família. Em um dos dias da estadia, não fui passear com as Meninas e passei boa parte do dia pescando no lago do “resort”.

Algumas horas depois, desidratado e com fome, fui para o bar me abastecer com “suco de cevada” e lambaris fritos. No quinto copo tornei-me filósofo. Vi um adolescente usando um “skate elétrico” e lembrei dos antigos carrinhos de rolimã. Em seguida, encharcado de “suco”, as recordações da infância.

Escola até as 12 horas. Após o almoço, a “lição” de casa. Mamãe corrigia a “tarefa” e se havia prova no dia seguinte “tomava o ponto”. Lição concluída, “alvará” para brincar. Geralmente ía para o campinho, jogar bola. As “traves” de bambu e sem redes. Times escolhidos no par ou ímpar; sem uniformes (com e sem camisas) e quase todos descalços. O jogo só terminava com o agonizar do dia. Após o banho e o jantar, brincadeiras de “pé-na-lata” (“esconde-esconde”) ou “polícia e ladrão”.

Havia épocas que o esporte era jogo de tacos (betes ou bétis). Em agosto (mês de ventos), soltar papagaios. Algumas ocasiões, carrinhos de rolimã. No domingo, matinê (com “bate bafo” no final). Se passava um “bangue-bangue” (John Wayne e outros), no dia seguinte tornávamo-nos “cowboys”, com nossos revólveres de espoleta; se o filme era com Johnny Weissmuller, brincar de Tarzan, com arcos e flechas feitos de bambú; se era estrelado por Victor Mature, gladiadores com espadas de madeira.

As brincadeiras ocorriam na rua entre crianças de todas as classes sociais, sem distinções (todos estudavam em escolas públicas). Hoje, infelizmente, há segregação entre as crianças. Os mais ricos frequentam escolas privadas, ficam trancados em condomínios, “estudam” futebol e jogam videogames. Os mais pobres brincam um pouco na rua, mas, muitos, são aliciados pelo crime organizado…

Vencido pelo Deus Baco, fui dormir, mas, antes lembrei da “aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais…” (Casimiro de Abreu). Horas depois, acordei com uma “baita” dor de cabeça (acho que foram os lambaris fritos).

Perseu Gentil Negrão é procurador do Estado do Ministério Público de São Paulo