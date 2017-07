Briefing e sucesso – 2

Artigos

Rafael Sampaio

Além daqueles briefings mais simples, óbvios e diretos, que não demandam raciocínios muito elaborados e são para ações em circunstâncias menos complexas, cada vez mais há situações nas quais os desafios a serem enfrentados demandam campanhas abrangentes, para enfrentar grandes dificuldades de mercado, para suportar marcas com posicionamento mais sutil ou para operar em ambientes hiper competitivos.

Nestes casos, o documento a ser produzido é evidentemente mais abrangente e complexo, analisando um número maior de variáveis requintadas, mapeando de modo mais preciso o posicionamento de concorrentes diretos e indiretos e propondo uma estratégia de comunicação, assim como seus desdobramentos táticos, que tenham maior grau de sofisticação.

Quando se está diante dessa situação, o cliente e sua equipe podem não ter tempo, conhecimento específico ou expertise para desenvolver esse briefing da forma adequada. A melhor solução é natural: deixar a agência estruturar o briefing, para que o anunciante aprove os parâmetros a serem seguidos e, na sequencia, a agência desenvolva seu trabalho de planejamento, criação e mídia com maior segurança de que está em direção ao objetivo definido.

O importante independe no método de abordagem e das etapas realizadas, mas deve se concentrar no objetivo de se produzir um documento inicial mais preciso sobre a direção a ser seguida e a meta a ser alcançada, mesmo em se tratando de circunstâncias mais complexas e definições mais sofisticadas.

Em conjunto, o anunciante e agência precisam analisar com cuidado e neutralidade, sem nenhum parti pris prévio, qual é o melhor método e processo a ser seguido.

A outra definição importante é decidir sobre quais profissionais na agência devem se envolver nessas tarefas de briefing. O mais natural é o atendimento, seguido pela área de pesquisa e planejamento – especialmente nos casos de maior complexidade. Mas criação e mídia também podem se envolver, em alguns casos.

É essencial não esquecer que a participação do anunciante é fundamental em cada etapa, para orientar a produção do briefing e suas definições, na primeira, e para considerar se o planejamento atendeu ao briefing, na segunda etapa. As decisões cabem exclusivamente a ele, cliente (seja de forma individual ou coletiva, dependendo da organização do anunciante).

Rafael Sampaio é consultor em Propaganda e Marketing